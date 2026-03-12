Estee Lauder Companies poursuit la parfumeuse Jo Malone et Zara UK pour avoir utilisé son nom

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Réécriture complète avec des sources actualisées) par Angela Christy M et Ruchika Khanna

Le géant des cosmétiques Estee Lauder Companies EL.N a annoncé jeudi qu'il avait intenté un procès à l'entrepreneuse britannique Jo Malone, à sa marque de parfum "Jo Loves" et à l'entreprise britannique Zara pour l'utilisation du nom de Malone sur certains produits, alors que l'entreprise américaine est propriétaire de la marque.

Estee Lauder Companies a racheté la marque de parfum éponyme de Malone - et les droits d'utilisation de son nom - en 1999. Mme Malone a quitté la société en 2006 et a lancé une nouvelle marque de parfum, "Jo Loves", en 2011.

La société a déclaré que l'utilisation de "Jo Malone" sur l'emballage des parfums "Jo Loves" vendus par Zara constituait la base de l'action en justice, qui a été déposée devant un tribunal britannique mercredi.

Mme Malone avait convenu avec la société américaine de ne pas utiliser le nom "Jo Malone" dans certains contextes commerciaux, y compris la commercialisation de parfums, a déclaré un porte-parole de la société dans un communiqué.

"L'utilisation par Mme Malone du nom "Jo Malone" dans le cadre de récents projets commerciaux va au-delà de cet accord juridique et porte atteinte à la valeur unique de la marque Jo Malone London", a ajouté le porte-parole, se référant à l'accord conclu entre la société et Mme Malone.

Mme Malone, ainsi que d'autres, est poursuivie par Estee Lauder pour rupture de contrat, violation de marque et "passing off" - un terme qui fait référence au fait de tromper les consommateurs en leur faisant croire que des biens ou des services sont ceux d'une autre société, selon le porte-parole.

La société mère de Zara UK, Inditex ITX.MC , et Jo Loves n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires. Mme Malone n'a pas pu être jointe dans l'immédiat. Le Financial Times a été le premier à faire état de cette action en justice.

Les vérifications effectuées par Reuters sur le site britannique de Zara montrent que les parfums "Jo Loves Collab" contiennent la mention "Created by Jo Malone CBE, founder of Jo Loves". Il n'a pas été possible de déterminer immédiatement si cette mention figurait également sur l'emballage du produit ou à quel moment les produits portant le nom de Jo Malone ont été mis en vente par Zara.

Cette action en justice intervient à un moment où Estee Lauder et d'autres sociétés de cosmétiques ont profité d'une hausse de la demande de parfums de la part des consommateurs de la génération Z.

Le mois dernier, Estee Lauder a poursuivi Walmart

WMT.O aux États-Unis, accusant le géant de la distribution de vendre des contrefaçons des marques de parfums et de soins Estee Lauder, notamment Clinique, Tom Ford et Le Labo.