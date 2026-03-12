Estee Lauder Companies poursuit la parfumeuse Jo Malone et Zara UK pour avoir utilisé le nom Malone

* L'action en justice a été introduite mercredi devant un tribunal britannique

* Allégation de rupture de contrat, de contrefaçon de marque et de détournement de clientèle

(Ajout de détails fournis par le porte-parole d'Estee Lauder Companies aux paragraphes 6 à 8) par Angela Christy M et Ruchika Khanna

Le géant des cosmétiques Estee Lauder Companies EL.N a intenté une action en justice contre l'entrepreneuse britannique Jo Malone, sa marque de parfum "Jo Loves" et les activités de Zara au Royaume-Uni, a-t-on appris jeudi, au sujet de l'utilisation du nom de Jo Malone sur certains produits.

La société Estee Lauder a racheté la marque de parfum de Jo Malone et les droits d'utilisation de son nom en 1999. Jo Malone a quitté la société en 2006 et a lancé une nouvelle marque de parfum, "Jo Loves", en 2011.

La société a déclaré que l'utilisation de "Jo Malone" sur l'emballage des parfums "Jo Loves" vendus par Zara constituait la base de l'action en justice, qui a été déposée devant un tribunal britannique mercredi.

ESTEE LAUDER ALLÈGUE UNE RUPTURE DE CONTRAT ET UNE VIOLATION DE MARQUE DÉPOSÉE

Des vérifications effectuées par Reuters sur le site web britannique de Zara ont montré que les descriptions des parfums "Jo Loves Collab" contenaient la mention "Created by Jo Malone CBE, founder of Jo Loves" (Créé par Jo Malone CBE, fondateur de Jo Loves).

Estee Lauder a déclaré que le nom apparaissait également sur l'emballage du produit. Toutefois, il n'a pas été possible de savoir immédiatement quand les produits portant le nom de Jo Malone ont été mis en vente par Zara.

Jo Malone avait convenu avec la société américaine de ne pas utiliser le nom "Jo Malone" dans certains contextes commerciaux, notamment pour la commercialisation de parfums, a déclaré un porte-parole d'Estee Lauder dans un communiqué.

"L'utilisation par Jo Malone du nom "Jo Malone" dans le cadre de récents projets commerciaux va au-delà de cet accord juridique", a déclaré le porte-parole.

Le porte-parole a ajouté qu'Estee Lauder poursuivait Jo Malone, sa marque de parfum et Zara pour rupture de contrat, contrefaçon de marque et "passing off" - pratique consistant à faire croire aux consommateurs que des biens ou des services sont ceux d'une autre entreprise.

Inditex ITX.MC , la société mère de Zara UK, et Jo Loves n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires. Jo Malone n'a pas pu être jointe dans l'immédiat.

Le Financial Times a été le premier à faire état de cette action en justice.

Cette action en justice intervient à un moment où Estee Lauder et d'autres sociétés de cosmétiques ont profité d'une hausse de la demande de parfums de la part des consommateurs de la génération Z. Le mois dernier, Estee Lauder a poursuivi Walmart WMT.O aux États-Unis, accusant le géant de la distribution de vendre des contrefaçons des marques de parfums et de soins d'Estee Lauder, notamment Clinique, Tom Ford et Le Labo.