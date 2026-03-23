Estee Lauder chute après la publication d'un rapport indiquant que l'entreprise est proche d'un accord de fusion avec Puig

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23 mars - ** Les actions du fabricant de cosmétiques Estee Lauder EL.N chutent de 7,4% à 79,68$ ** EL est proche d'un accord pour combiner avec Puig

PUIGb.MC , propriétaire de Jean Paul Gaultier, rapporte le Financial Times

** Le rapprochement créerait un géant de la beauté de 40 milliards de dollars, selon le FT

** L'accord pourrait être annoncé dès lundi ** EL a chuté de ~18% jusqu'à présent en 2026, à la clôture de vendredi