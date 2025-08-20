Estee Lauder chute après avoir annoncé un bénéfice annuel inférieur aux estimations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
20 août - ** Les actions du géant des cosmétiques Estee Lauder EL.N en baisse d'environ 9% à 82,23 $ avant bourse ** Le fabricant de rouge à lèvres MAC s'attend à ce que le BPA ajusté pour l'année se situe entre 1,90 $ et 2,10 $, en dessous de l'estimation des analystes de 2,21 $ - données compilées par LSEG
** EL est aux prises avec la faiblesse persistante des marchés américain et chinois; prévoit un impact de 100 millions de dollars sur le bénéfice de l'exercice 2026 en raison des vents contraires liés aux droits de douane
** Les ventes nettes organiques du 4ème trimestre chutent de 13%, contre une hausse de 8% l'année précédente
** Jusqu'à la dernière clôture, les actions ont augmenté de 20 % depuis le début de l'année
