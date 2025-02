Estée Lauder anticipe une baisse de ses ventes et de son BPA au troisième trimestre

(AOF) - Au second trimestre de son exercice 2024/2025, les ventes d'Estée Lauder ont diminué de 6% pour atteindre 4 milliards de dollars. La marge brute déclarée et ajustée a augmenté de 310 points de base, pour atteindre 76,1%, malgré la baisse des ventes. Le groupe de cosmétiques américain affiche une perte d'exploitation de 580 millions de dollars contre un bénéfice d'exploitation de 574 millions de dollars. Sur ce trimestre, la marge d'exploitation est tombée à -14,5%, contre +13,4% à la même période de l'exercice précédent.

Sur ce troisième trimestre, Estée Lauder enregistre une perte nette par action de 1,64 dollar, contre un bénéfice net dilué par action de 0,87 dollar il y a un an. Le bénéfice net dilué ajusté par action a diminué à 0,62 dollar.

Dans son plan de restructuration (PRGP :Profit Recovery and Growth Plan); la société prévoit des frais de restructuration et autres charges compris entre 1,2 milliard et 1,6 milliard de dollars, avant impôts, constitués de coûts liés aux employés, de résiliations de contrats, de dépréciations d'actifs.

Son programme de restructuration devrait générer des économies brutes annuelles comprises entre 0,8 et 1,0 milliard de dollars, avant impôts, afin de contribuer à restaurer la marge d'exploitation.

Quant à ses perspectives, Estée Lauder anticipe une baisse de 10-12% de ses ventes (GAAP) au troisième trimestre en raison de la morosité des consommateurs en Chine et en Corée, et de l'incertitude géopolitique mondiale.

Le bénéfice net par action (BPA) au troisième trimestre devrait se situer entre 0,04 et 0,17 dollar contre 0,91 dollar il y a un an.

