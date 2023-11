Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Estée Lauder: abaissement des prévisions annuelles information fournie par Cercle Finance • 01/11/2023 à 14:00









(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa publication trimestrielle, Estée Lauder indique abaisser ses objectifs pour l'exercice en cours, de façon à 'refléter des vents contraires externes supplémentaires', mentionnant la conjoncture en Chine et la situation au Moyen-Orient.



Le groupe de cosmétiques anticipe ainsi désormais un BPA ajusté en baisse de 25 à 33% à changes constants en 2023-24, pour une évolution organique de ses ventes qui serait comprise entre -2% et +1% (-1% et +2% en organique).



Sur les trois premiers mois de son exercice 2023-24, Estée Lauder affiche un BPA ajusté en chute de 91% à changes constants, à 12 cents, pour un chiffre d'affaires en recul de 10% à 3,52 milliards de dollars (-11% en organique).





Valeurs associées ESTEE LAUDER RG-A NYSE -19.04%