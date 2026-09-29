Est-il raisonnable d'entrer en bourse quand on peut détruire l'humanité ?

Dans le prospectus de son introduction en Bourse, qui pourrait la valoriser à plus de 2 000 milliards de dollars, Anthropic consacre 80 pages aux risques liés à ses modèles. L'entreprise évoque notamment leur capacité à se livrer à des actes de sabotage ou à exercer un "chantage". A ces mises en garde s'ajoute un contrôle étroit des cofondateurs sur les décisions clés et une perte nette de 42 milliards de dollars en 2025.

L'intelligence artificielle de pointe pourrait présenter des "risques catastrophiques ou existentiels pour l'humanité" : c'est l'avertissement qu'Anthropic prévoit d'adresser aux investisseurs dans son prospectus, consulté par Reuters. L'entreprise envisage notamment que ses modèles puissent résister à une mise hors service ou adopter des comportements s'apparentant à du "chantage".

Il y a quelques jours, l'équipe d'Alphaville, les électrons libres du Financial Times, s'était emparée du sujet en se demandant de quelle façon une entreprise qui peut potentiellement détruire l'humanité doit présenter les choses dans la liste des facteurs de risques exigée par les régulateurs pour assurer la bonne information des actionnaires.

Alphaville va pouvoir raisonner sur un matériau concret, puisque les facteurs de risque occupent environ 80 des 261 pages du document, contre 48 pages consacrées à l'activité de l'entreprise. A titre de comparaison, le prospectus de SpaceX/xAI leur réserve 38 pages sur 277. Un chercheur en sécurité d'Anthropic estime pour sa part à plus de 10% la probabilité que l'IA tue des humains au cours des dix prochaines années.

Un contrôle concentré entre les mains des fondateurs

Le prospectus lève aussi le voile sur la structure de détention. Anthropic prévoit de créer une "Founder LLC" réunissant ses sept cofondateurs, parmi lesquels son directeur général, Dario Amodei. Cette structure contrôlera, par un vote majoritaire en son sein, une action de catégorie F donnant accès à 50,1% des droits de vote sur les décisions clés. Les actionnaires ordinaires auront donc une influence limitée sur ces choix.

L'entreprise conservera par ailleurs son statut de Public Benefit Corporation dans le Delaware. Celui-ci lui permet de mettre en balance les intérêts des investisseurs et ceux de "l'humanité", quitte à prendre des décisions susceptibles de peser sur la valeur de ses actions. Dario Amodei a perçu près de 18 millions de dollars en 2025, et sa soeur Daniela 16,4 millions.

Une croissance rapide, une facture colossale

Anthropic parie sur une IA capable de transformer l'économie plus profondément qu'Internet. Son chiffre d'affaires a été multiplié par douze en 2025, à 4,6 milliards de dollars. Mais l'entreprise a enregistré une perte nette de 42 milliards de dollars, dont 34 milliards liés à une charge comptable sur des financements convertibles en actions. Elle prévoit aussi 518 milliards de dollars d'engagements dans le cloud et les infrastructures au cours des années à venir.

Autre point de fragilité : près d'un quart de son chiffre d'affaires provient de deux clients seulement, sans contrats de long terme. Anthropic, qui cite elle-même ce risque, disposait de 20,28 milliards de dollars de liquidités fin décembre.

Dario Amodei a appelé le secteur à ralentir sa course à l'IA. Anthropic a néanmoins déployé Opus 5.5 la semaine dernière, face à GPT-6 Astra d'OpenAI. Son principal rival a déposé un pré-dossier d'introduction en Bourse en juin et vise une cotation début 2027. Celle d'Anthropic pourrait valoriser l'entreprise à plus de 2 000 milliards de dollars, soit plus du double de l'estimation de 965 milliards avancée en mai.