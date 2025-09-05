Est-ce vraiment grave que Trump ait la main sur la Fed ? information fournie par Boursorama • 05/09/2025 à 12:13









Entre limogeage historique, pression sur les taux d'intérêt et inquiétudes des investisseurs, quelle est la frontière entre politique et indépendance monétaire ? Décryptage de l'influence croissante de Donald Trump sur la Réserve fédérale américaine et des risques pour l'économie américaine avec Bastien Drut, responsable des études et de la stratégie chez CPRAM.

