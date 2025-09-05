Est-ce vraiment grave que Trump ait la main sur la Fed ?

Entre limogeage historique, pression sur les taux d'intérêt et inquiétudes des investisseurs, quelle est la frontière entre politique et indépendance monétaire ? Décryptage de l'influence croissante de Donald Trump sur la Réserve fédérale américaine et des risques pour l'économie américaine avec Bastien Drut, responsable des études et de la stratégie chez CPRAM.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer