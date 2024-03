Est-ce le moment d’investir dans Vivendi ?

vivendi (crédit photo : crédit Vivendi / )

Le leader mondial des contenus, des médias, du divertissement, de la culture et de la communication Vivendi profite en 2023 de bonnes performances. Malgré tout, les investisseurs délaissent le titre aujourd'hui : le cours de Bourse de l'action Vivendi est en baisse de plus de 3,60 % à l'ouverture après la publication de ses derniers résultats. Continuez votre lecture de notre avis et analyse de l'action Vivendi pour déterminer si vous devriez investir en Bourse dans ce titre éligible au PEA en 2024.

L'intégration de Lagardère dynamise Vivendi et ouvre la voie à des perspectives de croissance prometteuses

D'après la publication de ses résultats financiers annuels 2023 du jeudi 7 mars 2024, le chiffre d'affaires de Vivendi a augmenté de 9,5 %, passant de​ 9 595 millions d'euros en 2022 (+10,1 % par rapport à 2021​) à 10,510 millions d'euros en 2023.

Les bons chiffres de l'entreprise Vivendi ont notamment été obtenus grâce aux performances du Groupe Canal+, qui a continué son développement à l'international et celui de son offre de contenus, à l'entreprise Lagardère qui a été intégrée à Vivendi le 1ᵉʳ décembre 2023 et qui a connu une croissance à deux chiffres, et à Havas qui profite d'acquisitions ciblées et d'une croissance dynamique parmi les meilleures de son secteur.

Le résultat net, part du groupe contrôlé par Vincent Bolloré, progresse également en passant d'une perte de 1 milliard d'euros en 2022 (notamment à cause de la déconsolidation de Telecom Italia) à un bénéfice de 405 millions d'euros en 2023.

Enfin, le résultat opérationnel ajusté de Vivendi, qui était de 868 millions d'euros en 2022 (+35,6 % par rapport à 2021), continue de s'améliorer en atteignant 934 millions d'euros en 2023, soit une hausse de 7,5 %.

Analyse technique de l'action Vivendi en 2024

L'action Vivendi, de nouveau intégré à l'indice CAC 40 depuis le 18 décembre 2023 en remplacement de ​​l'action Wordline, a gagné 1,98 % depuis janvier 2024, 0,22 % depuis 1 an et plus de 94 % depuis 5 ans. Le titre Vivendi se trade actuellement sous les 10 euros en baisse de presque 4 % dans une séance volatile un peu après l'ouverture de la séance européenne.

Les traders ont pu profiter d'un titre Vivendi qui évolue dans un mouvement haussier depuis décembre 2023. Une potentielle figure chartiste de retournement haussier semble se matérialiser sur l'action Vivendi : un double creux (figure sous forme de W) avec une ligne de cou au niveau des 10,10 euros.

Fin janvier 2024, l'action Vivendi semble être sortie de cette figure avec des prix qui évoluent autour de la ligne de cou plutôt latéralement depuis. Si une accélération haussière devait se produire, l'action Vivendi pourrait évoluer vers l'objectif de cours correspondant à la hauteur de la baisse reportée au niveau de la cassure de la ligne de cou (ligne verte sur le graphique ci-dessus), soit le niveau autour des 12,71 euros. Cependant, les cours de Bourse de Vivendi ont enfoncé cette ligne le 8 mars 2024, évoluent au sein du nuage d'Ichimoku et pourraient aussi continuer de baisser. Le cours de clôture du 8 mars 2024 est donc à surveiller, ainsi que l'évolution de l'action Vivendi la semaine du 11 mars 2024.

Analyse graphique de l'action Vivendi en Bourse

Si vous souhaitez trader avec les niveaux de support et de résistance :

Scénario haussier pour l'action Vivendi : résistances autour des zones des 10,505 euros et des 11,105 euros.

Scénario baissier pour l'action Vivendi : supports autour des zones des 9,752 euros et des 9,496 euros.

Comment investir dans l'action Vivendi en 2024 ? Notre avis sur Vivendi

Les initiatives du groupe Vivendi visant à renforcer la collaboration entre ses différentes entités afin de mieux répondre aux attentes du marché et d'anticiper les tendances semblent produire des résultats positifs.

Pour rappel, à la fin de l'année 2023, Vivendi détenait en effet un portefeuille diversifié comprenant le Groupe Canal+, Havas (Creative, Media, Health&You), Prisma Media (Diffusion, Publicité et Autres), Gameloft, Nouvelles Initiatives (Dailymotion), Vivendi Village (billetterie, festivals, salles de spectacles) et Lagardère (Publishing, Travel Retail, News, Live Entertainment), ainsi que d'autres participations.

L'entreprise Vivendi étudie un projet de scission depuis mi-décembre 2023 (Canal+, Havas, Société regroupant l'édition et la distribution et Société d'investissement) pour renforcer ses « capacités à réaliser des opérations de croissance externe pour ses filiales ».

Malgré tout, les synergies entre ces différentes entités offrent aujourd'hui des opportunités de croissance prometteuses avec un intérêt tourné vers l'international qui est renforcé par une présence locale solide permettant au groupe d'être plus agile et plus réactif aux évolutions du marché local dans un environnement concurrentiel.

De plus, l'entreprise Vivendi profite d'une dette nette maîtrisée, d'un niveau de génération de trésorerie relativement robuste et d'une capacité de financement importante avec des lignes de crédit disponibles à hauteur de 3,2 milliards d'euros avec des fonds propres consolidés atteignant 17,2 milliards d'euros fin 2023.

Vivendi n'a pas augmenté son dividende en 2023 qui reste donc à 0,25 euro par action Vivendi (soit un rendement de 2,6 % au 31 décembre 2023). Le rendement du dividende Vivendi est loin des rendements moyens des dividendes 2023 de notre classement des meilleures actions dividendes 2024, qui était autour des 6,48 %, ou des aristocrates du dividende. Ce n'est donc pas vraiment un critère de choix pour les investisseurs sur cette valeur.

Le Président du Directoire de Vivendi, Arnaud de Puyfontaine, est cependant confiant pour cette nouvelle année alors que les premiers mois de 2024 semblent confirmer « la poursuite de la bonne orientation des activités » des plus importantes entités du groupe, ce qui pourrait soutenir le cours de bourse de l'action Vivendi en 2024.

Au vu des résultats financiers solides et des perspectives de croissance prometteuses des différentes activités du groupe, un achat de l'action Vivendi pourrait éventuellement être intéressant pour les investisseurs ayant une perspective de long terme. Il faudra cependant suivre l'évolution du dossier sur le projet de scission qui pourrait changer la dynamique de l'action Vivendi en 2024.

