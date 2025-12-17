Est-ce le moment d’investir dans l’action Netflix avec le possible rachat de Warner Bros ?

L'action Netflix fait de nouveau parler d'elle alors que le géant du streaming s'apprête à bouleverser encore un peu plus le monde du cinéma. Entre l'annonce surprise du possible rachat de Warner Bros, des résultats financiers solides et une stratégie de croissance plus offensive que jamais, l'action Netflix attire l'attention des investisseurs mais suscite aussi une question simple : est-ce le bon moment pour investir en Bourse dans Netflix ?

Nous analyserons en détail les dernières évolutions de Netflix, ses atouts, ses faiblesses et le potentiel d'évolution de son cours de Bourse en cas de rachat de Warner Bros. L'objectif : vous aider à y voir plus clair et vous donner notre avis sur l'action Netflix pour savoir si le titre peut trouver une place dans votre portefeuille boursier en 2026.

Netflix ou Paramount : qui va racheter Warner Bros ?

Netflix ou Paramount : qui va racheter Warner Bros ?

L'annonce début décembre d'un accord de rachat de Warner Bros Discovery par Netflix a eu l'effet d'un séisme, mais il reste loin d'être finalisé.

Netflix demeure pour l'instant le détenteur privilégié du deal, avec une offre d'environ 82,7 milliards de dollars, qui lui donnerait accès à des studios historiques, un catalogue immense et des franchises capables de nourrir sa croissance pendant des années.

Mais cette victoire est contestée par Paramount Skydance qui a lancé une offre hostile d'achat plus élevée (108 milliards de dollars), ouvrant une bataille d'enchères sur cette fusion acquisition historique.

Si Netflix parvenait à finaliser l'opération, les conséquences financières seraient majeures pour le leader du streaming. En reprenant une partie de la dette de Warner Bros, l'endettement total du groupe Netflix pourrait grimper autour de 70 à 75 milliards de dollars, contre environ 15 milliards aujourd'hui. Un niveau de dette inédit qui pose des questions sur sa capacité à absorber un tel endettement.

Si Paramount parvenait à racheter Warner Bros, l'opération alourdirait considérablement sa dette déjà élevée. Avec une offre dépassant les 100 milliards de dollars, le groupe Paramount, dirigé par David Ellison fils du patron d'Oracle, devrait mobiliser un financement massif, ce qui pourrait aussi porter son endettement à des niveaux critiques.

Enfin, le rachat Warner Bros devra franchir l'épreuve indispensable de l'accord par les autorités de régulation, tant l'impact d'un tel rapprochement serait colossal dans le secteur du divertissement américain et mondial.

Quels sont les derniers résultats de Netflix ?

Le bénéfice net Netflix ressort à 2,55 milliards de dollars, en hausse par rapport à l'an dernier.

Les derniers résultats trimestriels de Netflix témoignent d'une dynamique toujours solide. Au troisième trimestre 2025 :

Le chiffre d'affaires du T3 2025 Netflix augmente de 17 %, pour atteindre 11,5 milliards de dollars.

La croissance est soutenue par la hausse du nombre d'abonnements, les hausses tarifaires et la montée en puissance de l'offre financée par la publicité.

Le résultat opérationnel s'élève à 3,25 milliards de dollars, malgré une charge exceptionnelle de 619 millions de dollars liée à un litige fiscal au Brésil, ce qui ramène la marge opérationnelle à 28 %.

Ces résultats ne prennent pas en compte le possible rachat de Warner Bros : la dette reflète donc la situation de Netflix avant l'acquisition, avec 14,5 milliards de dollars de dette brute et 5,2 milliards de dette nette fin septembre 2025.

En cas de rachat de Warner Bros par Netflix, les prochains trimestres seraient déterminants pour évaluer l'impact qu'aurait ce rachat sur la structure financière de Netflix, ainsi que la capacité du groupe à absorber une opération d'une telle envergure. Aucune entreprise n'est jamais « too big to fail ».

Faut-il investir dans l'action Netflix en 2026 ? Notre avis et analyse fondamentale

Netflix aborde l'année 2026 avec des fondamentaux qui restent parmi les plus solides du secteur. La société affiche depuis plusieurs années une croissance régulière du chiffre d'affaires, une rentabilité en nette amélioration et une discipline financière reconnue, portée par un management qui a démontré sa capacité à exécuter sa stratégie sans dévier de sa ligne directrice.

Sur le plan financier, Netflix présente une profitabilité bien supérieure à la moyenne de l'industrie, avec des marges opérationnelles qui ont fortement progressé ces dernières années, dépassant 30 % hors éléments exceptionnels. Le bilan reste solide, avec une dette maîtrisée et une génération de cash-flows très robuste.

Sur le plan des valorisations, l'action Netflix se paie nettement plus cher que ses concurrents en Bourse :

Price-Earnings Ratio : 40,90 (vs 19,60 pour la moyenne du secteur)

EV/EBITDA : 14,93 (vs 6,75 dans l'industrie)

Ces multiples reflètent la confiance du marché dans la capacité de Netflix à continuer de surperformer mais ils laissent aussi peu de place à l'erreur.

Cependant, il est important de rappeler que toutes ces données ne prennent pas en compte le possible rachat de Warner Bros. L'intégration d'un tel mastodonte pourrait modifier la structure financière de Netflix, et augmenter significativement son endettement.

Les prochains trimestres seront donc essentiels pour évaluer si la qualité historique du management permettra d'absorber ce choc sans dégrader les fondamentaux de l'action Netflix.

Jusqu'où peut monter l'action Netflix en 2026 ? Analyse technique et avis Café de la Bourse

D'un point de vue technique, l'action Netflix n'a pas échappé au repli généralisé qui a touché les marchés américains depuis la mi-octobre. Après avoir inscrit un plus haut historique le 30 juin 2025 à 134 $, le titre Netflix s'est progressivement replié pour revenir aujourd'hui autour de 100 $, un niveau psychologique important.

La question clé pour les investisseurs est désormais de savoir si le possible rachat de Warner Bros servira de catalyseur pour relancer la tendance haussière ou si la correction actuelle va se poursuivre.

En cas de poursuite de la baisse de l'action Netflix, un niveau sera à surveiller de très près : le support majeur à 85 $. Ce niveau technique représente un point technique important qui pourrait constituer une belle opportunité d'achat. Si un rebond s'amorçait sur 85 $, le premier objectif technique serait un retour à 100 $, puis 115 $ (seconde résistance).

Analyse graphique de l'action Netflix pour 2026

Source : ProRealTime Web

Source : ProRealTime Web

Si, à l'inverse, le titre Netflix repart directement à la hausse sans revisiter 85 $, les prochaines résistances se situent à 115 $, puis 125 $. En cas de cassure confirmée, l'action pourrait viser le retour sur les sommets historiques à 133 $, voire 135 $ dans un scénario très positif si l'intégration de Warner Bros venait à se concrétiser, avec un environnement de marché favorable.

Une configuration technique à surveiller de près, qui pourrait bien marquer le pas pour l'année 2026.

5 raisons d'acheter l'action Netflix en Bourse en 2026

Un management exemplaire, capable de transformer Netflix de simple plateforme de streaming en véritable empire du divertissement Des fondamentaux solides avant l'acquisition : rentabilité élevée, croissance régulière et excellence opérationnelle Un catalogue et une puissance de production uniques, désormais renforcés par l'intégration potentielle de Warner Bros Une stratégie publicitaire en plein essor, qui améliore le revenu par abonné et ouvre un relais de croissance durable Une capacité à créer des franchises mondiales, moteur d'engagement et de revenus dérivés (licensing, produits dérivés, jeux, live)

5 raisons de ne pas investir dans l'action Netflix en Bourse en 2026

Un niveau de valorisation très élevé (PER et EV/EBITDA largement supérieurs au secteur), laissant peu de marge en cas de déception Le possible rachat de Warner Bros, qui augmente fortement les risques d'intégration et pourrait dégrader le bilan Une dette amenée à augmenter significativement, ce qui pourrait peser sur la flexibilité financière et la notation de crédit Une concurrence toujours intense, notamment avec Disney, Amazon, Apple et les autres plateformes de streaming. Une dépendance au succès des contenus, où chaque échec majeur peut impacter l'abonnement, l'engagement et les revenus publicitaires

