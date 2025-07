Est-ce le moment d’acheter Netflix ? Notre avis et analyse de l’action en Bourse

netflix (Crédits: Pexels - John-Mark Smith)

La plateforme de streaming américaine a surpris les marchés en dévoilant des résultats trimestriels largement supérieurs aux attentes. En 2025, Netflix prouve qu'elle a encore de solides atouts dans sa manche pour séduire à la fois les investisseurs et les spectateurs. Portée par une stratégie de contenus toujours plus affinée, la firme a su capter une audience mondiale avec des productions à fort impact, à l'image de la nouvelle saison de Squid Game, devenue un véritable phénomène culturel et un moteur clé de croissance.

Faut-il pour autant se positionner en 2025 sur le titre Netflix en Bourse ? L'action Netflix, après une année mouvementée, semble regagner la faveur des marchés financiers. Analyse des résultats, positionnement stratégique, perspectives de croissance et analyse technique : faisons le point complet pour savoir si le moment est opportun pour investir en Bourse dans l'action du géant du streaming.

Nous vous rappelons que vous pouvez investir dans l'action Netflix uniquement depuis l'un des meilleurs compte-titres. Il est impossible de se positionner sur le titre Netflix depuis un PEA, y compris l'un des meilleurs PEA, puisque cette action n'est pas éligible au plan épargne en actions car son siège social se situe aux États-Unis. Attention à sélectionner l'un des meilleurs courtiers Bourse pour profiter de frais de courtage avantageux et de produits et services adaptés à votre profil d'investisseur.

Quels sont les derniers résultats de Netflix en 2025 ?

Le 17 juillet 2025, Netflix a dévoilé des résultats très solides pour le deuxième trimestre 2025, dépassant une nouvelle fois les attentes des analystes. Le chiffre d'affaires Netflix s'élève à 11,08 milliards de dollars, en hausse de +16 % sur un an, porté par la croissance des abonnés, l'augmentation des tarifs et la progression des revenus publicitaires. Le bénéfice net Netflix atteint 3,13 milliards de dollars, soit une hausse de +45 % par rapport à la même période en 2024. Le bénéfice par action dilué (BPA) grimpe à 7,19 dollars, en progression de +47 %.

Côté rentabilité, la marge opérationnelle franchit un nouveau cap à 34,1 %, contre 27,2 % un an plus tôt. Cette performance s'explique par une maîtrise des dépenses et un effet positif de change. Netflix enregistre également un free cash-flow de 2,3 milliards de dollars sur le trimestre, renforçant sa capacité à investir et à rémunérer ses actionnaires.

Ces résultats Netflix ont été largement portés par le succès de plusieurs productions internationales, notamment Squid Game Saison 3 (122 millions de vues), le film STRAW (109 millions de vues), et la série animée KPop Demon Hunters, dont la bande-son domine les classements mondiaux.

Quelle est la position de Netflix dans le secteur des plateformes de streaming en 2025 ?

En 2025, Netflix reste le leader mondial des films et séries en streaming vidéo, avec plus de 280 millions d'abonnés. Ce leadership, la plateforme Netflix le doit à une combinaison efficace avec des contenus originaux qui rencontrent un immense succès à travers le monde, des innovations technologiques régulières, une diversification vers les jeux, le sport ou encore les événements en direct, et une stratégie publicitaire de plus en plus affinée.

En face, Amazon Prime Video continue de gagner du terrain, portée par son intégration dans l'abonnement Prime. Mais malgré un catalogue vaste, la plateforme peine à gagner de nouveaux abonnés qui viendraient sur Amazon Prime seulement pour les films et séries disponibles.

Du coté de Disney+, après un démarrage spectaculaire, l'entreprise entre dans une phase de stabilisation, avec des efforts nécessaires pour rentabiliser ses franchises emblématiques (Marvel, Star Wars, Pixar) qui commencent à peser sur son rythme de croissance.

HBO Max, fidèle à son image de qualité, continue d'attirer les amateurs de séries premium, mais sa présence internationale reste incomparable à celle de Netflix, tout comme la régularité de ses nouveautés.

Quant à Apple TV+, elle poursuit sa montée en puissance avec des productions souvent saluées par la critique et primées, mais son offre reste encore limitée en volume, et reste très liée à l'écosystème Apple.

Dans ce paysage très concurrentiel, Netflix conserve une longueur d'avance grâce à sa capacité à fédérer un large public autour de contenus forts et variés, tout en maintenant une dynamique financière impressionnante.

Faut-il investir dans l'action Netflix ? Notre avis et analyse fondamentale

Sur le plan fondamental, Netflix affiche des résultats solides, mais un niveau de valorisation relativement élevé. L'entreprise Netflix bénéficie d'un modèle économique rentable, d'un bilan sain et d'une position dominante dans son secteur. En témoignent des indicateurs de performance largement supérieurs à la moyenne du secteur : un EBITDA de 20,70 contre 7,53 en moyenne dans l'industrie, et une rentabilité opérationnelle en forte hausse ces derniers trimestres.

Cependant, ces excellents fondamentaux s'accompagnent d'une valorisation boursière particulièrement élevée de l'action Netflix. Le ratio cours/bénéfices (PER) de Netflix s'élève actuellement à 58,73, soit plus du double de la moyenne sectorielle située autour de 22,98. Même constat pour le Price to Book (P/B), à 22,66 contre seulement 2,28 pour ses concurrents. Ces niveaux reflètent à la fois la confiance du marché dans la capacité de croissance future de Netflix, mais traduisent aussi une prime de valorisation qui ne laisse que peu de place à l'erreur.

Ainsi, la qualité indéniable des fondamentaux sur l'action Netflix et les très bons résultats récemment publiés ne doivent pas occulter les risques liés à une valorisation élevée en Bourse. Dans ce contexte, investir dans Netflix reste pertinent pour un investisseur de long terme, convaincu par la puissance du modèle de Netflix, mais une entrée progressive via un plan d'investissement et une stratégie de type DCA (achat périodique par petites sommes) semble plus adaptée. Cette stratégie permet de lisser les points d'entrée sur le titre Netflix tout en s'exposant à un acteur incontournable du secteur du streaming, dont la croissance reste soutenue, tant sur le plan des revenus que de la rentabilité.

Jusqu'où peut monter l'action Netflix ? Notre avis et analyse technique

À ce niveau de prix élevé, il reste toujours délicat d'anticiper précisément jusqu'où le cours de l'action Netflix peut monter. Le marché intègre déjà une grande partie des bonnes nouvelles, et la réaction des investisseurs aux derniers résultats jouera un rôle clé dans les prochains mouvements de prix. D'un point de vue purement technique, la zone des 1 350 dollars constitue un objectif réaliste à court ou moyen terme, correspondant au plus haut historique de l'action Netflix et à une résistance majeure. Pour l'instant, les prix de l'action Netflix s'en approchent sans l'avoir encore franchie, et il convient de surveiller attentivement leur comportement autour de ce niveau.

Dans l'idéal, un trader prudent attendrait un repli de l'action Netflix sur le support des 1 200 dollars avant d'envisager une position à l'achat, ce niveau ayant déjà servi de pivot à plusieurs reprises. En cas de cassure nette de ce support, un retour vers les 1 000 dollars n'est pas à exclure, ce qui offrirait une opportunité d'entrée à un meilleur ratio rendement/risque. À l'inverse, si les 1 200 dollars tiennent et que le marché rebondit sur ce niveau, un retour vers les sommets historiques devrait logiquement suivre pour l'action Netflix. Il convient néanmoins de garder en tête qu'une accélération haussière immédiate n'est pas à écarter, avec une rupture franche de la résistance des 1 350 dollars qui pourrait ouvrir la voie à de nouveaux plus hauts inédits, portés par l'euphorie post-résultats et l'attrait grandissant des investisseurs pour les valeurs de croissance profitables.

Analyse technique de l'action Netflix

Analyse technique de l’action Netflix

Source : ProRealTime Web

Faut-il acheter Netflix en 2025 ? Avis Café de la Bourse

L'action Netflix s'adresse avant tout aux investisseurs de long terme qui cherchent à s'exposer à une valeur de croissance, bien positionnée dans un secteur porteur. La société Netflix affiche une excellente rentabilité, une trésorerie solide et continue d'innover, que ce soit dans ses contenus ou son modèle économique.

Mais attention car Netflix n'est pas une valeur « bon marché ». Le cours de Bourse Netflix reflète déjà beaucoup d'attentes, avec des ratios de valorisation largement supérieurs à la moyenne du secteur. Il ne s'agit donc pas d'un placement opportuniste ou défensif, mais d'un parti pris assumé sur la capacité de l'entreprise Netflix à maintenir sa trajectoire de croissance sur les prochaines années.

L'action Netflix conviendra donc plutôt à un investisseur convaincu par le potentiel à long terme du streaming, prêt à tolérer une certaine volatilité à court terme, et capable d'adopter une vision patiente, fondée sur les fondamentaux de l'entreprise plutôt que sur les fluctuations de marché.

