Est-ce le moment d’acheter l’action Bouygues ?

Construction, télécommunication, média, énergie et services… Bouygues est une entreprise française diversifiée connue de tout investisseur quel que soit son âge ! Alors que l'entreprise Bouygues anticipe une légère croissance cette année, faut-il acheter l'action Bouygues en Bourse en 2024 ? Quels sont ses points forts et ses faiblesses ? Découvrez notre avis et analyse de l'action Bouygues qui devrait vous aider à décider d'investir en Bourse ou non dans ce titre éligible au PEA.

Derniers résultats très solides pour Bouygues qui réduit son endettement financier net, mais les perspectives de croissance seront plus faibles pour 2024

Alors que le groupe français avait anticipé fin 2022 des résultats financiers 2023 proches de ceux de 2022, Bouygues affiche de meilleures performances qu'anticipé comme le montre la publication de ses résultats annuels du 27 février 2024.

Bouygues enregistre un chiffre d'affaires en hausse de plus de 26 % à 56 017 millions d'euros et un résultat net part du groupe en hausse de presque 8 % à 1 040 millions d'euros en 2023.

L'entreprise confirme aussi que les objectifs d'Equans ont été atteints et suivent la feuille de route validée par Bouygues. De plus, Bouygues a réduit son endettement financier net du groupe de plus de 16 % à 6,3 milliards d'euros avec un ratio d'endettement net qui a atteint 44 % fin 2023 contre 54 % fin 2022.

Pour l'année 2024, l'entreprise Bouygues souligne la présence de risques importants pour sa croissance comme un contexte géopolitique et économique incertain, ainsi qu'un manque de visibilité sur la reprise du marché immobilier. Elle anticipe ainsi « un chiffre d'affaires et un résultat opérationnel courant des activités (ROCA) en légère croissance par rapport à 2023 ».

Analyse technique de l'action Bouygues en 2024

Après avoir perdu plus de 28 % entre 2020 et 2022 (- 11,17 % en 2020, – 6,42 % en 2021 et – 10,96 % en 2022), l'action Bouygues a gagné 21,68 % en 2023 et augmente de plus de 4 % en 2024 grâce à la hausse intervenue après l'annonce de ses résultats du 27 février 2024.

À l'ouverture, l'action Bouygues est en hausse de plus de 4 % avec une bougie marubozu haussière qui lui permet de passer au-dessus du nuage Ichimoku. Autre point positif : l'indicateur RSI en forte hausse au-dessus des 65 et de sa moyenne mobile.

Les cours de l'action Bouygues pourraient ainsi continuer d'augmenter en direction du dernier point haut en clôture atteint en décembre 2023.

Graphique de Bourse de l'action Bouygues

Scénario haussier pour l'action Bouygues : franchissement des résistances autour des 36,23 € et des 36,52 €.

Scénario baissier pour l'action Bouygues : cassure des supports autour des 34,06 € et des 32,88 €.

Comment investir dans l'action Bouygues en 2024 ? Notre avis

Les activités du groupe Bouygues couvrent plusieurs secteurs, ce qui lui permet de diversifier ses risques et de s'affirmer comme un leader des services multitechniques, et cela plaît beaucoup aux investisseurs.

En 2022, l'entreprise a terminé son acquisition d'Equans qui a intégré son pôle Energies & Services. Cette opération permet à Bouygues de devenir un acteur majeur dans la transition environnementale, mais aussi industrielle et numérique.

L'entreprise Bouygues se positionne donc dans des secteurs porteurs qui devraient soutenir ses résultats dans le temps.

Après cette acquisition, la structure des ventes du groupe Bouygues a changé avec un renforcement du portefeuille d'activités dans le domaine Energies & Services qui représente 33 % des ventes du groupe en 2022 contre 10 % auparavant.

Il faut dire que les Services étaient précédemment intégrés au pôle Construction avec la division Construction & Services qui représentait 75 % des ventes en 2022 contre le pôle Construction qui représente 48 % après l'acquisition d'Equans et la restructuration des activités du groupe.

Le 22 février 2024, la filiale Bouygues Telecom a annoncé être entrée dans des discussions exclusives pour racheter l'opérateur La Poste Mobile de La Poste qui se place en 5e position des opérateurs français pour 950 millions d'euros.

Bien que ce montant soit jugé trop élevé par les actionnaires qui ont sanctionné les actions Bouygues en Bourse, la signature d'un accord de partenariat de distribution exclusif entre le groupe, La Poste, La Banque Postale et La Poste Telecom pourrait être avantageux pour Bouygues. De plus, s'il aboutit, ce deal pourrait étendre sa base clientèle.

Autre point positif : l'entreprise propose un dividende depuis de nombreuses années (1,90 € pour l'année 2023, soit une hausse de 10 cents par rapport à 2022). Son taux de distribution du résultat est en augmentation depuis 2018 (plus de 70 % en 2022) avec un rendement qui atteint plus de 5 % avec le cours de Bourse de Bouygues du 27 février 2024. L'action Bouygues fait d'ailleurs partie de notre Top 15 des actions françaises au meilleur dividende 2024.

L'action Bouygues profite donc de plusieurs projets d'acquisition et de développement intéressants qui pourraient soutenir sa croissance dans le temps. Cependant, le groupe doit aussi faire face à plusieurs challenges en 2024.

On pensera notamment à sa dépendance à un chiffre d'affaires pour moitié réalisé en France et à son pôle construction qui pourrait continuer de souffrir de l'inflation et des taux d'intérêt élevés. Un recul des mises en chantier et des permis de construire sur la construction neuve dans l'Hexagone devrait en effet se produire en 2024 d'après la Fédération Française du Bâtiment (FFB).

Enfin, l'action Bouygues a sous-performé son indice de référence, le CAC 40, ces dernières années, alors même que l'indice français enregistre de belles performances et atteint de nouveaux sommets, ce qui ne fait pas de l'action Bouygues un premier choix pour les traders et les investisseurs (d'autant plus que Bouygues anticipe une croissance limitée pour cette année).

