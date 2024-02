Est-ce le bon moment pour acheter l’action NVIDIA ?

(Crédits photo : Nvidia Press room - )

Grâce à la pertinence de ses produits pour l'exploitation de l'Intelligence Artificielle (IA), l'entreprise Nvidia est certainement celle ayant le plus attiré à la fois l'attention des investisseurs et des acteurs du monde de la tech. Ce début d'année 2024 est explosif pour les actions Nvidia qui ont gagné plus de 50 % en Bourse depuis janvier 2024 et plus de 230 % sur un an.

Comme tous les investisseurs, vous vous demandez sûrement s'il est encore temps d'acheter l'action Nvidia en 2024 ou s'il est préférable d'éviter le titre. Découvrez notre avis et analyse de l'action Nvidia en Bourse.

NVIDIA affiche une croissance de ses revenus nets de 769 % par rapport au Q4 2023

L'entreprise Nvidia a encore profité de l'Intelligence Artificielle au T4 2024.

Comme le montre la publication de ses résultats du mercredi 21 février, la société Nvidia a enregistré un chiffre d'affaires trimestriel record de 22,1 milliards de dollars (+22 % par rapport au T3 et +265 % par rapport au T4 2023) et un chiffre d'affaires annuel record de 60,9 milliards de dollars (+ 126 % par rapport à 2023).

De plus, le segment « Data Center », qui fournit des solutions pour le cloud et l'IA et qui avait déjà fortement soutenu la croissance de Nvidia au trimestre précédent, a atteint un nouveau record au T4 2024 à 18,4 milliards de dollars (+27 % par rapport au T3 2024 et + 409 % par rapport au T4 2023).

Les perspectives de l'IA en 2024

En 2024, le secteur de l'IA devrait demeurer un moteur de croissance majeur pour de nombreuses entreprises grâce à des avancées technologiques significatives. Selon Grand View Research, la taille du marché mondial de l'Intelligence Artificielle était évaluée à 196,63 milliards USD en 2023, avec une prévision de croissance annuelle composée de 37,3 % entre 2023 et 2030.

Les géants de l'industrie tels qu'Amazon, Google, Apple, Meta, IBM et Microsoft devraient maintenir, voire augmenter, leurs investissements massifs dans la recherche et le développement en Intelligence Artificielle en 2024.

Cette stratégie devrait soutenir l'innovation, favoriser l'expansion du marché et encourager l'introduction de modèles concurrentiels qui pourraient stimuler la diversification du marché. Malgré tout, ces acteurs maintiendront leur attention sur l'IA générative (GenAI), qui offre un avantage concurrentiel crucial dans l'ère numérique 4.0.

Selon PwC, 73 % des entreprises américaines ont déjà adopté l'IA dans certains aspects de leurs activités en 2023, la technologie d'IA générative étant en tête des solutions adoptées. Cependant, les discussions éthiques en cours pourraient davantage encadrer le secteur et potentiellement entraver sa croissance en fonction des décisions réglementaires.

Analyse technique de l'action Nvidia en Bourse

Après avoir gagné 800 % entre 2019 et 2021, l'action Nvidia a perdu plus de 50 % en 2022 avant d'exploser et d'augmenter en 2023 de plus de 238 %. Le 12 février dernier, l'action Nvidia a touché un plus haut à 746,11 $. Depuis, les cours de Nvidia ont perdu près de 10 %.

Cependant, la publication des résultats de l'entreprise Nvidia, meilleurs qu'attendus, a soutenu le cours de l'action Nvidia après bourse le 21 février, ce qui devrait potentiellement se traduire par une hausse de l'action Nvidia sur des plus hauts à l'ouverture de la Bourse US.

Graphique de l'évolution de l'action Nvidia en Bourse

Source : TradingView

Scénario haussier pour l'action Nvidia : franchissement des zones de résistance proches des 713,21 $ et des 736,20 $ pour viser les 837,46 $ et les 938,73 $.

Scénario baissier pour l'action Nvidia : zones de support autour des 609,35 $ et des 574,47 $ à surveiller.

Comment investir dans l'action Nvidia en 2024 ? Notre avis

Nvidia s'attend à ce que ses performances soient encore meilleures pendant le trimestre actuel, puisque le boom de l'IA ne semble pas fléchir, ce qui devrait soutenir les perspectives de l'entreprise.

De plus, la société Nvidia semble travailler au développement de solutions personnalisées au lieu de processeurs d'IA standard. Ces produits sur mesure peuvent être adaptés aux besoins spécifiques des clients, permettant ainsi à l'entreprise Nvidia de potentiellement tirer profit d'un marché de 30 milliards de dollars.

De nombreuses banques sont positives sur le titre Nvidia avec UBS et Mizuho qui ont relevé l'objectif de prix de l'action Nvidia début février, UBS le portant à 850 $ et Mizuho à 825 $. Cela fait suite à des hausses précédentes de la part de Bank of America et de Goldman Sachs, qui ont porté leur objectif de prix à 800 $, citant la croissance continue de la demande en intelligence artificielle.

Cependant, le PDG de l'entreprise Nvidia, Jensen Huang, a malgré tout souligné qu'il semblait difficile pour la société de maintenir cette trajectoire de croissance sur l'ensemble de l'année, ce qui pourrait peser sur le titre Nvidia alors qu'il a déjà fortement augmenté en Bourse ces dernières années.

Il est aussi intéressant de noter que Nvidia et Amazon se battent pour la 3e place de la plus importante entreprise américaine en termes de capitalisation de marché.

L'action Nvidia est aussi un titre extrêmement populaire parmi ceux qui investissent en Bourse. Elle est en effet devenue la valeur la plus échangée à Wall Street, devant l'action Tesla, avec près de 30 milliards de dollars échangés quotidiennement d'après Reuters.

Mais ces hauts niveaux d'échanges signifient souvent que la majorité des intervenants agissent davantage comme des spéculateurs que comme des investisseurs souhaitant se positionner sur l'action Nvidia en Bourse pour plusieurs années.

La hausse des cours de Nvidia est probablement aussi alimentée par des algorithmes de trading, ce qui rend le titre Nvidia plus volatil et donc relativement risqué.

Toute surprise négative pourrait fortement impacter le titre Nvidia qui profite de l'euphorie de l'intelligence artificielle. De plus, il n'est pas rare de voir des fluctuations autour des 10 % en séance avec ce genre d'action en Bourse.

Malgré une croissance de l'IA attendue, l'action Nvidia affiche une valorisation très élevée, alors que l'entreprise pourrait avoir des difficultés à soutenir un tel niveau de croissance. Il est donc conseillé de faire preuve de prudence si vous souhaitez investir dans Nvidia en 2024.

