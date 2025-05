Esso: vers une cession par ExxonMobil information fournie par Cercle Finance • 28/05/2025 à 12:02









(CercleFinance.com) - Esso SAF lâche près de 10% et essuie ainsi l'un des plus forts replis du SBF120, après l'annonce qu'ExxonMobil est entré en négociations exclusives en vue de céder à North Atlantic sa participation de 82,89% dans le raffineur et distributeur de produits pétroliers.



Le prix d'acquisition de ce bloc de contrôle correspondrait à 149,19 euros par action avant toute distribution par Esso SAF, soit un prix de 32,83 euros, en supposant un montant distribué total de 116,36 euros avant la réalisation de l'opération.



En cas de signature des documents transactionnels définitifs, la transaction serait soumise à l'obtention de certaines autorisations réglementaires ainsi qu'à la finalisation de certains accords de financement, et devrait intervenir au dernier trimestre 2025.



North Atlantic déposerait ensuite une offre publique d'achat obligatoire pour les actions restantes d'Esso SAF aux mêmes conditions financières, et si les conditions légales sont remplies, demanderait la mise en oeuvre d'une procédure de retrait obligatoire.





