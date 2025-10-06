Esso : transfert de propriété de l'inventaire d'Esso SAF

(AOF) - Dans le cadre du projet d’acquisition par North Atlantic France SAS de l’intégralité de la participation d’ExxonMobil France Holding SAS dans Esso S.A.F, celui-ci a conclu le transfert de propriété de son inventaire de pétrole brut et de certains produits pétroliers à un établissement bancaire.

Comme indiqué dans le communiqué de presse du 24 septembre dernier, la mise en place de ce transfert a permis de déterminer la période de référence servant au calcul de l'ajustement de prix, à la hausse ou à la baisse, mentionné dans le communiqué de presse du 28 mai 2025, visant à refléter la variation de la valeur en euros des stocks d'Esso S.A.F.

Le 24 septembre 2025, North Atlantic a annoncé la signature d'un contrat d'acquisition d'actions.

À la suite de la finalisation par Esso S.A.F. du transfert de propriété de ses stocks de pétrole brut et de certains produits pétroliers à un établissement bancaire, l'ajustement qui en résulte est un ajustement à la baisse du prix d'acquisition pour un montant cumulé de plus 141 millions d'euros correspondant à 11,01 euros par action Esso S.A.F..