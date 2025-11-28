 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 116,01
+0,20%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Esso S.A.F. devient North Atlantic Energies
information fournie par AOF 28/11/2025 à 14:43

(AOF) - North Atlantic France SAS annonce aujourd’hui l’acquisition définitive de l’intégralité de la participation détenue par ExxonMobil France Holding SAS dans Esso Société Anonyme Française (Esso S.A.F.), conformément aux termes présentés dans la communication du 10 novembre 2025 au prix de 26,19 euros par action. Esso S.A.F. adopte aujourd’hui officiellement sa nouvelle dénomination, North Atlantic Energies, telle qu’approuvée lors de l’Assemblée Générale Mixte du 4 novembre 2025. Le mnémonique (Ticker) Euronext actuel de la société "ES " deviendra "NAE" à compter du 2 décembre.

Dans son communiqué publié ce jour, North Atlantic France indique qu'elle déposera, une fois les travaux de l'expert indépendant finalisés, une offre publique d'achat simplifiée à un prix de 28,93 euros par action sur l'ensemble des actions North Atlantic Energies qu'elle ne détient pas encore.

North Atlantic France a également l'intention de mettre en œuvre une procédure de retrait obligatoire si les conditions en sont réunies à l'issue de l'offre.

De son côté, North Atlantic Energies déposera auprès de l'AMF et publiera un projet de note en réponse dans lequel figurera le rapport de l'expert indépendant dont la conclusion sera présentée sous la forme d'une attestation d'équité.

North Atlantic Energies reste pleinement mobilisée pour assurer la continuité de ses opérations et le service à ses clients tout au long de cette période de transition.

Valeurs associées

ESSO
41,5600 EUR Euronext Paris -1,14%
EXXON MOBIL
114,770 USD NYSE 0,00%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank