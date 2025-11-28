Esso S.A.F. devient North Atlantic Energies

(AOF) - North Atlantic France SAS annonce aujourd’hui l’acquisition définitive de l’intégralité de la participation détenue par ExxonMobil France Holding SAS dans Esso Société Anonyme Française (Esso S.A.F.), conformément aux termes présentés dans la communication du 10 novembre 2025 au prix de 26,19 euros par action. Esso S.A.F. adopte aujourd’hui officiellement sa nouvelle dénomination, North Atlantic Energies, telle qu’approuvée lors de l’Assemblée Générale Mixte du 4 novembre 2025. Le mnémonique (Ticker) Euronext actuel de la société "ES " deviendra "NAE" à compter du 2 décembre.

Dans son communiqué publié ce jour, North Atlantic France indique qu'elle déposera, une fois les travaux de l'expert indépendant finalisés, une offre publique d'achat simplifiée à un prix de 28,93 euros par action sur l'ensemble des actions North Atlantic Energies qu'elle ne détient pas encore.

North Atlantic France a également l'intention de mettre en œuvre une procédure de retrait obligatoire si les conditions en sont réunies à l'issue de l'offre.

De son côté, North Atlantic Energies déposera auprès de l'AMF et publiera un projet de note en réponse dans lequel figurera le rapport de l'expert indépendant dont la conclusion sera présentée sous la forme d'une attestation d'équité.

North Atlantic Energies reste pleinement mobilisée pour assurer la continuité de ses opérations et le service à ses clients tout au long de cette période de transition.