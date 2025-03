Esso: plongeon des bénéfices en 2024 information fournie par Cercle Finance • 20/03/2025 à 07:20









(CercleFinance.com) - Esso publie un résultat net du groupe de 107 millions d'euros au titre de 2024, contre un profit de 677 millions en 2023, pour un EBITDA ajusté (hors effets stocks, cession de la raffinerie de Fos-sur-Mer et autres éléments d'ajustement) passé de 964 à 58 millions.



Le chiffre d'affaires du groupe a baissé de 7% à 17,9 milliards d'euros, principalement du fait du recul des cours des produits pétroliers vendus sur la période. Les ventes de produits raffinés ont diminué de 2% à 22,2 millions de m3.



Le conseil d'administration d'Esso a décidé de proposer à l'AG le paiement d'un dividende de trois euros par action au titre de 2024, ainsi que d'un dividende exceptionnel de 50 euros par action, pour une mise en paiement le 10 juillet.



En ce début 2025, le groupe spécialisé dans l'aval pétrolier procède à l'arrêt pour maintenance programmée de certaines unités de la raffinerie de Gravenchon. Il prévoit d'investir environ 110 millions d'euros cette année pour préparer l'avenir.





