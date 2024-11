Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Esso: finalisation de la vente d'activités à Rhône Energies information fournie par Cercle Finance • 01/11/2024 à 13:25









(CercleFinance.com) - Esso SAF annonce avoir finalisé la vente de ses activités de raffinage et de logistique du sud de la France à la société Rhône Energies, le personnel du groupe travaillant sur les sites cédés ayant ainsi été transféré.



Cette cession comprend la vente de la raffinerie Esso de Fos-sur-Mer et des inventaires associés ainsi que celle des dépôts Esso de Toulouse et Villette-de-Vienne et des parts détenues dans la société en participation Dépôt Pétrolier de la Côte d'Azur.



La raffinerie de Fos, d'une capacité de production d'environ sept millions de tonnes par an (soit environ 140.000 barils par jour), opère donc à compter de ce 1er novembre sous l'autorité de Rhône Energies.



La transaction a été conclue pour un montant de 130 millions de dollars, auquel s'ajoute la valeur des inventaires cédés au closing. Esso continuera à approvisionner le marché français en produits énergétiques et en produits de spécialités.





Valeurs associées ESSO 104,80 EUR Euronext Paris +1,35%