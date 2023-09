Essling Capital boucle la levée de son premier fonds thématique dédié à la santé

(AOF) - Essling Capital annonce le bouclage de son premier fonds thématique de co-investissement global, Essling Co-Invest Healthcare (ECI HC), dédié au secteur de la santé, à près de 100 millions d’euros. En parallèle, la société de gestion poursuit son programme de fonds globaux de co-investissement généraliste avec le lancement du quatrième millésime, Essling Co-Invest 4 (ECI 4), dont le premier closing va intervenir avant la fin septembre.

Le fonds Essling Co-Invest Healthcare a déjà réalisé 10 opérations dont 4 en Amérique du Nord, 3 au Royaume Uni et 3 autres en Europe (France, Allemagne et Italie). Un 11ème et dernier deal reste à finaliser.

Au-delà de la diversification géographique, ces investissements couvrent un large spectre de taille d'opérations (d'une valeur de 50 millions d'euros à 7 milliards d'euros) et adressent des segments différents du secteur de la santé (HealthTech, MedTech, Pharmaceutique, et Services).

ECI 4 s'inscrit dans la continuité des stratégies des trois derniers millésimes : investir en minoritaire aux côtés de fonds spécialisées dans des opérations de LBOs small, mid ou large cap, avec de fortes diversifications géographique et sectorielle.

ECI 4 réplique ainsi les spécificités des précédents millésimes des fonds ECI : une période d'investissement cible de 12 à 18 mois et une tarification basée sur les capitaux investis pendant la période d'investissement.

Au total, le programme d'Essling Co-Investissement a levé plus de 500 millions d'euros depuis son lancement en 2016 et a réalisé 36 opérations aux côtés de partenaires de premiers plans, tant en Europe qu'aux Etats-Unis.