Essity va racheter l'activité de produits d'hygiène féminine de Kenvue au Brésil pour 284 millions de dollars

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Le fabricant suédois de produits d'hygiène Essity ESSITYa.ST a annoncé mercredi qu'il allait acquérir l'activité de produits d'hygiène féminine de Kenvue KVUE.N au Brésil pour 284 millions de dollars, sur une base hors trésorerie et hors dette.