EssilorLuxottica: vise un chiffre d'affaires de 27 à 28 MdsE information fournie par Cercle Finance • 23/04/2025 à 18:28









(CercleFinance.com) - EssilorLuxottica a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 6 848 millions d'euros au premier trimestre 2025, en croissance de +7,3 % à taux de change constants par rapport au chiffre d'affaires du premier trimestre 2024 (+8,1 % à taux de change courants).



Toutes les régions progressent de 9 à 10 % à taux de change constants, à l'exception de l'Amérique du Nord, en hausse de +4 %.



Le segment Direct to Consumer devance le segment Professional Solutions, soutenu par la performance des magasins physiques.



Le segment Professional Solutions a enregistré un chiffre d'affaires de 3 236 millions d'euros, en croissance de 4,4 % par rapport au 1er trimestre 2024 (+5,1 % à taux de change courants).



Le segment Direct to Consumer a réalisé un chiffre d'affaires de 3 612 millions d'euros, en hausse de +10,1 % (+11,0 % à taux de change courants).



'Le Groupe confirme son objectif de croissance annuelle du chiffre d'affaires de l'ordre de 5 % entre 2022 et 2026 à taux de change constants (sur la base du chiffre d'affaires 2021 pro forma), visant un chiffre d'affaires de l'ordre de 27 à 28 milliards d'euros, et anticipe l'atteinte d'un résultat opérationnel ajusté de l'ordre de 19 à 20 % du chiffre d'affaires à l'issue de cette période' indique la direction du groupe.





