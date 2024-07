EssilorLuxottica va racheter la marque de mode urbaine Supreme pour 1,5 milliard de dollars

( AFP / JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN )

Le numéro un mondial de l'optique, EssilorLuxottica, a annoncé mercredi un accord pour acquérir la marque de mode urbaine Supreme auprès de l'entreprise américaine VF Corporation (Vans, Timberland, The North Face) pour 1,5 milliard de dollars.

La cession de la marque américaine "devrait être finalisée avant la fin de 2024, sous réserve des approbations réglementaires", indiquent les deux groupes dans un communiqué commun.

"Cette acquisition nous offre un accès direct à de nouveaux publics, modes d'expression et approches créatives", ont souligné le PDG EssilorLuxottica Francesco Milleri et le directeur général délégué Paul du Saillant, cités dans le texte.

Le groupe franco-italien possède déjà un portefeuille de 11 marques détenues en propre (Ray‑Ban, Oakley, Persol, Vogue, Eyewear). Il compte aussi plus de 20 marques sous licence dont dernièrement Swarovski, Jimmy Choo et Diesel.

Supreme exerce ses activités principalement en ligne et opère un réseau de 17 magasins aux Etats-Unis, en Asie et en Europe.

En intégrant la "marque emblématique" Supreme, ancrée dans la culture du skate, "avec sa signature unique, son approche commerciale directe et son expérience client propre", EssilorLuxottica entend "préserver" ce modèle.

De son côté VF Corporation, explique avoir "conclu suite à la révision stratégique de (son) portefeuille que les synergies entre Supreme et VF sont limitées, rendant la cession inéluctable".

"Cette cession nous offre une plus grande flexibilité financière" et s'inscrit dans sa stratégie visant "à soutenir la croissance à long terme de notre société et à optimiser notre niveau d'endettement", indique Bracken Darrell, PDG de VF, cité dans le communiqué.