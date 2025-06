EssilorLuxottica: va acquérir des magasins en Malaisie information fournie par Cercle Finance • 05/06/2025 à 08:42









(CercleFinance.com) - EssilorLuxottica a annoncé l'acquisition de l'une des principales chaines d'optique en Malaisie. Cette société compte 90 magasins sous les bannières A-Look, Seen et OWL.



Les points de vente A-Look, Seen et OWL couvrent la Malaisie Occidentale (Péninsulaire) ainsi que la Malaisie Orientale.



La transaction devrait être finalisée d'ici fin juin 2025, sous réserve des conditions usuelles de clôture.



' L'intégration des magasins A-Look, Seen et OWL au sein du réseau d'EssilorLuxottica permettra d'améliorer notre compréhension du marché local et de faire progresser la sensibilisation, la demande et l'intérêt des consommateurs malaisiens pour des solutions d'optique, de lunetterie et de santé visuelle innovantes et de haute qualité ' ont déclaré Francesco Milleri, Président-Directeur Général et Paul du Saillant, Directeur Général Délégué d'EssilorLuxottica.





