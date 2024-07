EssilorLuxottica, une possible arrivée de Meta au capital et une acquisition surprenante

essilor luxottica manufacturing (Crédits: EssilorLuxottica médiathèque)

Le leader mondial de l'optique a créé doublement la surprise la semaine dernière. Il a annoncé le rachat de la marque de vêtements Supreme à VF Corporation (The North Face, Timberland, Vans, Eastpak...) pour 1,5 milliard de dollars (1,4 milliard d'euros). La réaction des investisseurs n'a pas été favorable, ces derniers s'interrogeant sur la justification stratégique de l'opération. L'action a reculé de 4,5% le mercredi 17 juillet, pour se reprendre légèrement le lendemain, alors que le Financial Times et le Wall Street Journal rapportaient que Meta envisagerait de prendre une participation de plusieurs milliards d'euros au capital d'EssilorLuxottica, un investissement autour de 4,5 milliards étant cité (soit 5% du capital). Une telle entrée aurait un effet positif sur le cours. Selon le quotidien financier, la maison mère de Facebook, Instagram et WhatsApp travaillerait avec Morgan Stanley dans le cadre de cette opération.

Rappelons qu'une collaboration existe déjà depuis 2021 entre le groupe franco-italien et le géant technologique. Elle a mené à la mise au point de lunettes connectées. Lancée fin 2023, la nouvelle génération de Ray-Ban Meta, équipée d'une intelligence artificielle et capable d'interactions avec Instagram et Facebook, a fait un bond en avant en matière de qualité, et a rencontré plus de succès que les précédentes versions. EssilorLuxottica n'a pas souhaité commenter ces rumeurs.

Des questions sur la pertinence du rachat de Supreme

Le rachat de Supreme n'est, quant à lui, plus une rumeur. Cette marque issue de la culture new-yorkaise du skateboard serait en perte de vitesse. Elle aurait affiché «un chiffre d'affaires de 523 millions de dollars en baisse d'environ 7% en 2023» selon le courtier américain Jefferies, qui relève toutefois que «VF a précisé que la cession aura un effet dilutif sur ses bénéfices, ce qui suggère un niveau de profit appréciable de Supreme.» Pour EssilorLuxottica, l'acquisition se ferait à un moment opportun, sachant que VF s'était offert la marque en 2020 pour bien plus (2,1 milliards de dollars).

Supreme exploite dix-sept magasins aux Etats-Unis, en Asie et en Europe, en plus de ses activités en ligne. Elle prendra place au sein du portefeuille de marques maison (Ray-Ban, Oakley, Persol) du groupe, qui commercialise aussi sous licence un grand nombre de marques pour ses montures, parmi lesquelles Armani, Dolce & Gabbana, Prada, Tiffany & Co., Bulgari, Burberry, Chanel, Versace. «Le potentiel de développement dans les lunettes de Supreme, marque iconique, est clairement complémentaire de celui de Ray-Ban et d'Oakley. Toutefois, la signature d'un simple accord de licence avec Supreme n'aurait-elle pas été plus judicieuse?», s'interroge un investisseur. Enfin, le géant de l'optique a annoncé l'acquisition, (pour un montant non précisé) de 80% du capital de Heidelberg Engineering, société spécialisée dans les technologies de diagnostic et de visualisation chirurgicale numérique pour l'ophtalmologie.

Nous conseillons le titre à l'achat. Le PER de 24 fois pour 2025 reste raisonnable au regard du potentiel de développement du marché, défensif et porteur. Le deuxième trimestre devrait marquer une accélération aux Etats-Unis. Le groupe publiera ses résultats semestriels le 25 juillet.