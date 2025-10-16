EssilorLuxottica signe la meilleure performance trimestrielle de son histoire
information fournie par Zonebourse 16/10/2025 à 18:59
Selon le groupe, cette croissance a été tirée par le succès des lunettes avec intelligence artificielle, une exécution de qualité dans toutes les régions ainsi qu'une solide dynamique des deux segments du Groupe : Professional Solutions progresse de 11,9 % à taux de change constants à 3223 MEUR, tandis que Direct to Consumer affiche une hausse de 11,6 %, à 3644 MEUR.
Sur le plan géographique, l'Amérique du Nord (+12,1 %) et la région EMEA (+12,7 %) enregistrent des croissances à deux chiffres, portées par une forte demande en optique et solaire, ainsi qu'une accélération des ventes en ligne et en magasins physiques. En Asie-Pacifique, la progression atteint 10,5 %, tandis que l'Amérique latine est à +5,2 %.
'Nous publions aujourd'hui notre meilleur trimestre depuis la création du Groupe', déclarent Francesco Milleri, PDG, et Paul du Saillant, Directeur Général Délégué. 'Avec les contributions remarquables d'EMEA et de l'Amérique du Nord, et grâce à l'essor des wearables et la forte dynamique de la santé visuelle et des lunettes de soleil, ces résultats attestent de l'efficacité de notre stratégie'.
Le Groupe a également bénéficié du lancement de nouvelles générations de lunettes connectées (Ray-Ban Meta Gen 2, Oakley Meta HSTN, Meta Ray-Ban Display) et de la première autorisation de mise sur le marché aux États-Unis des verres Stellest, spécialisés dans la gestion de la myopie.
L'acquisition de RetinAI et l'intégration d'Optegra renforcent enfin la stratégie med-tech d'EssilorLuxottica.
Le Groupe confirme son objectif de croissance annuelle du chiffre d'affaires de l'ordre de 5% entre 2022 et 2026 à taux de change constants visant un chiffre d'affaires de l'ordre de 27 à 28 milliards d'euros, et anticipe l'atteinte d'un résultat opérationnel ajusté de l'ordre de 19 à 20% du chiffre d'affaires à l'issue de cette période.
Valeurs associées
|276,600 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
