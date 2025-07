EssilorLuxottica: résultat net ajusté à +6,1% au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 28/07/2025 à 18:22









(Zonebourse.com) - EssilorLuxottica a enregistré un chiffre d'affaires de 14 milliards d'euros au premier semestre 2025, en hausse de 7,3 % à taux de change constants par rapport à l'année précédente. Cette croissance est portée par toutes les zones géographiques, avec une performance particulièrement solide en EMEA (+9,5 %).



Le résultat opérationnel ajusté s'établit à 2,53 milliards d'euros, stable en pourcentage du chiffre d'affaires (18,3 % à taux de change constants), malgré l'impact négatif des droits de douane américains.



Le résultat net ajusté part du groupe atteint 1,80 milliard d'euros, en progression de 6,1 % à taux de change constants.

Le bénéfice par action ajusté ressort à 3,04 EUR, contre 3,02 EUR un an plus tôt, soit une hausse modérée de +0,7 %.



Le cash-flow libre s'élève à 951 millions d'euros, confirmant la solidité financière du groupe, malgré une hausse modérée des investissements et du BFR.



Les ventes de lunettes connectées poursuivent leur essor, notamment grâce à Ray-Ban Meta, dont les ventes ont triplé, et au lancement de Oakley Meta. Les lunettes Nuance Audio, destinées à améliorer l'audition, sont désormais distribuées dans 10 000 points de vente en Amérique du Nord et en Europe.



Francesco Milleri, PDG du groupe, souligne : ' Nous publions un premier semestre solide [...] Nous faisons des lunettes la prochaine plateforme digitale '.



Le groupe confirme par ailleurs ses objectifs à horizon 2026 : une croissance annuelle du chiffre d'affaires de 5 % et une marge opérationnelle ajustée de 19 à 20 %.





Valeurs associées ESSILORLUXOTTICA 246,2000 EUR Euronext Paris -1,40%