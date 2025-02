EssilorLuxottica: rentabilité améliorée en 2024 information fournie par Cercle Finance • 13/02/2025 à 07:08









(CercleFinance.com) - EssilorLuxottica publie un résultat net ajusté en croissance de 6% à 3,12 milliards d'euros sur l'année 2024, ainsi qu'un résultat opérationnel ajusté à 16,7% du chiffre d'affaires, en amélioration de 20 points de base (+50 points de base à 17% à taux de change constants).



Le géant franco-italien de l'optique a réalisé un chiffre d'affaires de 26,5 milliards d'euros, en hausse de 4,4% en données totales et de 6% à taux de change constants, les quatre régions et les deux segments ayant contribué à sa performance.



Le conseil d'administration proposera à l'AG du 30 avril, un dividende de 3,95 euros par action, avec option de paiement en actions nouvellement émises. Le détachement aura lieu le 7 mai et le dividende sera payé, ou les actions émises, en date du 5 juin.



Le groupe confirme son objectif de croissance annuelle du CA de l'ordre de 5% entre 2022 et 2026 à changes constants, visant un CA de l'ordre de 27 à 28 milliards d'euros, et anticipe un résultat opérationnel ajusté de l'ordre de 19 à 20% du CA à l'issue de cette période.





