EssilorLuxottica renouvelle son accord de licence avec Burberry
information fournie par Zonebourse 18/12/2025 à 08:40
"S'appuyant sur une culture partagée de créativité, de savoir-faire et d'innovation", ce renouvellement vient renforcer le partenariat durable et fructueux qui lie les deux sociétés depuis 2006, selon le géant franco-italien de l'optique.
"Alors que nous ouvrons un nouveau chapitre dans la création de lunettes de marque Burberry, EssilorLuxottica est heureux de renforcer sa collaboration avec l'une des maisons de luxe les plus admirées au monde", commente son PDG Francesco Milleri.
Valeurs associées
|275,9000 EUR
|Euronext Paris
|+0,80%
