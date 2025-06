EssilorLuxottica: réalise une émission obligataire d'1 MdE information fournie par Cercle Finance • 04/06/2025 à 07:38









(CercleFinance.com) - EssilorLuxottica a réalisé hier avec succès le placement d'une émission obligataire d'un montant total d'1 milliard d'euros. Cette émission a une date de maturité de janvier 2030, assortie d'un coupon de 2,625 % soit un rendement de 2,76 %. EssilorLuxottica est noté A2 perspective positive par Moody's et A perspective stable par S&P).



Le livre d'ordres a atteint plus de 2,5 milliards d'euros, attirant des investisseurs institutionnels de premier rang.



Cette émission permettra à EssilorLuxottica de financer ses besoins généraux.



L'admission des obligations à la cote sur Euronext Paris sera effective à la date du règlement-livraison, qui est prévu pour le 10 juin 2025.





