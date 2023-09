EssilorLuxottica: Ray-Ban et Meta lancent la nouvelle génération de lunettes connectées

(AOF) - Meta Platforms, Inc. Et EssilorLuxottica ont présenté hier leur nouvelle génération de lunettes connectées, la collection Ray-Ban Meta, à l’occasion de l’événement annuel Meta Connect. La nouvelle collection propose les toutes premières lunettes connectées équipées d’une intelligence artificielle capables de retransmettre en direct sur Instagram ou Facebook. Elles disposent aussi d’une caméra de meilleure qualité, de systèmes audio et microphone plus développés, le tout associé à une application repensée et plus intuitive, ainsi qu'un étui de chargement élégant.

La fonction de streaming en direct permet aux créateurs de contenu de diffuser leurs expériences les mains libres. Cette collection permet donc de créer d'une manière plus authentique et sans rater le moindre détail le tout dans un partage direct depuis le regard du créateur.

Le porteur peut utiliser alternativement les caméras des lunettes et du téléphone sur Instagram Live ou Facebook Live jusqu'à 30 minutes. L'offre IA est exclusive aux États-Unis. Les porteurs pourront utiliser la commande vocale " Hey Meta " pour contrôler les fonctionnalités des lunettes, se plonger plus profondément dans un moment de créativité.

La collection de lunettes connectées Ray-Ban Meta a fait un bond en avant en termes de qualité audio et de caméra. Sa caméra passe de 5 MP à une version ultra-large de 12 MP, permettant de réaliser des photos de grande qualité et des vidéos immersives en 1080p en mode portrait.

Les haut-parleurs discrets, situés directement dans les branches, offrent désormais une meilleure performance dans les basses et un système de réduction du bruit, améliorant la qualité audio globale.

Chaque paire est équipée de cinq microphones intégrés qui favorisent un passage sans difficulté de la musique aux appels, tout en permettant au porteur de rester à l'écoute du monde qui l'entoure.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Numéro 1 mondial de l’ophtalmie et de l’optique, né en 2018 du rapprochement entre Essilor et Luxottica ;

-Chiffre d'affaires de 24,5Mds€ réalisé à 52% dans les ventes directes au consommateur (lunettes de soleil et distribution via GrandVision) et 48% dans les solutions pour professionnels (verres de vue essentiellement);

- Présence forte en Amérique, pour 47% des ventes, en Europe-Afrique-Moyen-Orient pour 36%, en Asie-Pacifique pour 11% puis en Amérique latine ;

-Modèle d'affaires fondé sur l'innovation, l'intégration des process de production, de logistique et de distribution au niveau mondial et le recours au big data pour les prises de décision ;

- Capital contrôlé à 32,1 % par la famille del Vecchio, par les salariés (4,4 %) et marqué par la présence (1,02 %) de BPI France, Francisco Milleri étant président-directeur général et Paul du Saillant directeur général délégué ;

- Bilan sain avec un endettement net de 10,4 Mds€, face à 3,7 Mds€ de liquidités et + 35 Mds€ de capitaux propres.

Enjeux

- Stratégie 2022-2026 visant une croissance annuelle de 5 % du chiffre d’affaires et d’une marge opérationnelle de 19 à 20 % ;

- Stratégie d'innovation visant à l'éradication de la mauvaise vision d'ici 2050 : articulée de 4 initiatives : améliorer la vision, augmenter la précision des examens de vue, exprimer un style et créer des lunettes connectées / développer le portefeuille de 2 350 familles de brevets provenant des 8 centres de R&D et du nouveau laboratoire en partenariat avec le polytechnico de Milan ;

- Stratégie environnementale « Eyes on the planet » visant la neutralité carbone en 2025, après l’Europe en 2023, avec 2 priorités stratégiques : carbone : autoproduction d'énergie, compensation par reforestation et recours aux renouvelables,

circularité et intégration de l’éco-conception dans tous les développements de produits y compris via l'acquisition de Fedon ;

- Actifs reconnus - lunettes Ray-Ban et Oakley, verres Varilux, Transitions - et montée en puissance des verres Stellest;

- Maintien des investissements dans les réseaux de distribution : après GrandVision et Vitasi, laboratoires américain Walman et, en société commune avec CoopersCies, SightGlass Vision.

Défis

- Résultats de la lutte contre la progression de la myopie des enfants avec les verres Stellest, désormais vendus en France et Italie, avec les verres de SightGlassVision, avec les lentilles de contact MiSightTM, validées par les autorités sanitaires en Chine et aux Etats-Unis ;

- Reprise de la croissance de l’e-commerce (7 % des ventes) ;

- Dividende de 3,23€ en hausse de 29%, payable en action ou numéraire et poursuite du programme de rachat de 2M€ d'actions.

