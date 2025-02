EssilorLuxottica rachète la med-tech canadienne, Cellview Imaging

(AOF) - EssilorLuxottica a acquis Cellview Imaging Inc, une start-up canadienne spécialisée dans le diagnostic fondé sur l'imagerie rétinienne. "Grâce aux technologies propriétaires de Cellview, le groupe élargit son portefeuille de solutions et d’instruments d’optique ophtalmique, poursuivant son parcours dans le domaine de la med-tech", explique le spécialiste des verres ophtalmiques, des montures optiques et des lunettes de soleil

Déjà distribuées en Amérique du Nord, les solutions de Cellview permettent aux professionnels de la vue de diagnostiquer les pathologies rétiniennes grâce à la caméra rétinienne ultra-grand champ capable de capturer des images nettement plus grandes que la plupart des technologies existantes.

EssilorLuxottica précise que l'offre de produits de Cellview a été approuvée par la FDA et a obtenu le marquage CE. Elle cible un large marché – des consultations en points de vente aux cliniques d'ophtalmologie- et est prête à être distribuée dans différentes régions, en commençant par l'Europe.

AOF - EN SAVOIR PLUS