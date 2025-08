EssilorLuxottica: rachat du belge A&R dans les systèmes automatisés information fournie par Cercle Finance • 04/08/2025 à 09:25









(Zonebourse.com) - EssilorLuxottica a annoncé lundi l'acquisition d'Automation & Robotics (A&R), une société belge spécialisée dans la fabrication de systèmes automatisés de contrôle qualité pour les verres optiques.



Créée en 1983, A&R produit des machines industrielles de haute précision, des logiciels et des services, qu'elle propose aux laboratoires de prescription ainsi qu'aux acteurs de la production en série.



Dans un communiqué, EssilorLuxottica explique que cette acquisition organique ('bolt-on') d'une entreprise spécialisée dans la métrologie optique s'inscrit dans le cadre de sa stratégie d'intégration verticale visant à améliorer ses standards de qualité, notamment sur de nouveaux segments comme celui des 'wearables', ces appareils connectés que l'on peut porter sur soi.



'L'intégration d'A&R dans le portefeuille de solutions industrielles d'EssilorLuxottica permettra de faire progresser les standards d'excellence de notre industrie', ont justifié Francesco Milleri, le PDG du groupe, et Paul du Saillant, directeur général délégué.



Les termes financiers de l'opération n'ont pas été communiqués.





Valeurs associées ESSILORLUXOTTICA 257,6000 EUR Euronext Paris +0,90%