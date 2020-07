Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EssilorLuxottica prend connaissance d'une procédure d'arbitrage de HAL et GrandVision Reuters • 30/07/2020 à 18:22









30 juillet (Reuters) - ESSILORLUXOTTICA SA ESLX.PA : * EST INFORMÉ D'UNE PROCÉDURE D'ARBITRAGE DE LA PART DE HAL ET GRANDVISION ET CONTINUE SES POURSUITES JUDICIAIRES CONTRE EUX * MAINTIENT L'ACTION EN JUSTICE QU'ELLE A INITIÉE AUX PAYS-BAS EN VUE D'OBTENIR DES INFORMATIONS DE LA PART DE HAL ET GRANDVISION * UNE AUDIENCE EST PRÉVUE LE 10 AOÛT 2020 * À CE JOUR, ESSILORLUXOTTICA N'A TOUJOURS PAS REÇU LES INFORMATIONS DEMANDÉES À GRANDVISION ET HAL * LEUR RÉTICENCE À FOURNIR CES INFORMATIONS A AUGMENTÉ LES CRAINTES DE LA SOCIÉTÉ QUANT À LEURS MOTIVATIONS ET À L'AMPLEUR DES MANQUEMENTS DE GRANDVISION À SES OBLIGATIONS Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur ESLX.PA (Gdansk Newsroom)

Valeurs associées GRANDVISION Euronext Amsterdam -0.41% ESSILORLUXOTTICA Euronext Paris -1.66%