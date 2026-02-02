 Aller au contenu principal
EssilorLuxottica poursuit sa montée au capital du japonais Nikon
information fournie par Zonebourse 02/02/2026 à 11:57

EssilorLuxottica a poursuivi sa montée au capital de Nikon Corporation, le fabricant franco-italien de verres et de lunettes détenant désormais 14,20% du spécialiste de l'optoélectronique, selon un avis financier transmis aujourd'hui aux autorités de marchés japonaises.

En date du 26 janvier, le propriétaire des marques Ray-Ban et Oakley détenait quelque 47,37 millions de titres sur les 333,58 actions composant actuellement le capital de Nikon, est-il précisé dans la notification.

EssilorLuxottica - qui possédait jusqu'à présent 12,95% du capital de Nikon - précise dans son courrier que sa prise de participation s'inscrit dans le cadre d'un projet d'investissement sur le long terme, sans intention activiste ni visée stratégique.

Alors qu'il ne figurait pas sur la liste des principaux actionnaires de Nikon le 31 mars 2025, au moment de la clôture du dernier exercice fiscal du groupe japonais, EssilorLuxottica n'a cessé d'accroître sa participation au sein du groupe industriel japonais ces derniers mois.

Il avait notamment franchi à la hausse le seuil des 10% en octobre dernier.

Cette montée en puissance au capital intervient alors que sa coentreprise avec la société japonaise vieille de plus de 100 ans, dénommée Nikon-Essilor et chargée de la distribution de technologies de verres sous la marque Nikon, représente dorénavant une part significative de son activité en Asie, tout particulièrement en Chine.

A la Bourse de Paris, l'action EssilorLuxottica avançait de 0,5% lundi matin, dans un marché parisien en hausse d'environ 0,1%. A Tokyo, le titre Nikon avait achevé la séance de lundi sur un gain d'un peu plus de 0,1%.

