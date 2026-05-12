EssilorLuxottica plombé par la prudence de Deutsche Bank

(Zonebourse.com) - L'action EssilorLuxottica accuse mardi matin l'une des plus fortes baisses de l'indice CAC 40, le spécialiste de l'optique ophtalmique pâtissant d'une note de Deutsche Bank, qui a entamé le suivi de la valeur en recommandant de la conserver en attendant de bénéficier de davantage de visibilité.

Vers 9h30, le titre du lunettier perd 1,9% à 163,9 euros, contre un recul de 0,6% au même instant pour le CAC 40.

Après des résultats du 1er trimestre inférieurs aux attentes, Deutsche Bank estime dans sa note que plusieurs incertitudes macroéconomiques et concurrentielles pourraient limiter le potentiel de rebond du titre à court terme.

Bien que l'action ait perdu plus de 40% depuis la fin de l'année dernière, la banque allemande dit redouter que la détérioration du sentiment des consommateurs, alimentée notamment par les tensions géopolitiques au Moyen-Orient, continue de représenter un risque pour la demande dans les prochains trimestres.

Le paysage concurrentiel, toujours motif de préoccupation majeur

Au-delà du contexte macroéconomique, Deutsche Bank estime que l'émergence de nouveaux concurrents technologiques pourrait devenir un enjeu central pour la thèse d'investissement du groupe. Les analystes évoquent notamment les projets d'Alphabet et d'Apple, qui prépareraient eux aussi le lancement de lunettes intégrant l'IA.

Ces initiatives pourraient remettre en question la position dominante qu'EssilorLuxottica a progressivement construite sur ce segment grâce à son partenariat avec Meta, selon DB.

"Le titre devrait avoir du mal à surperformer tant que le marché ne disposera pas d'une meilleure visibilité sur ces risques macroéconomiques et concurrentiels", soulignent les analystes, dont l'objectif de cours de 183 euros fait tout de même apparaître un potentiel haussier de l'ordre de 11,5%.

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