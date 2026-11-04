EssilorLuxottica, plein la vue !

Enfin, l'inflexion boursière s'est produite pour le leader mondial de l'optique, qui a affiché une performance très solide au troisième trimestre. La croissance organique s'est élevée à 7,2 %, dépassant les estimations du consensus (+ 5,5 % à 6 %). Certes, elle montre un ralentissement par rapport au premier semestre (+ 9,7 %), mais cela était largement intégré en raison d'un effet de comparaison défavorable par rapport à l'année dernière. Le démarrage explosif des lunettes connectées entre septembre et décembre 2025 avait permis aux ventes de bondir de 18,4 % sur cette période.

Pour la première fois, le groupe a distingué son activité traditionnelle (montures, verres correcteurs et solaires) de celle des objets connectés (lunettes intelligentes, principalement, et audio), ce qui a permis de mettre en valeur l'accélération de la croissance du premier segment, qui a atteint + 6,5 % (contre + 5,7 % en 2025 et + 4,8 % en 2024), un élément très rassurant.

Lancements

De leur côté, les lunettes IA sont en progression de 20 %. «Cette tendance solide s'est confirmée au cours des trois premières semaines d'octobre», a informé le directeur financier Stefano Grassi, qui s'est réjoui des vents favorables liés à un effet de change devenu positif. La croissance trimestrielle de l'activité, en publié, s'élève ainsi à 9 %. «Nous devrions en ressentir l'impact sur notre rentabilité, qui profitera aussi d'un effet prix positif», a-t-il précisé. Parmi les performances notables, celle des lunettes de ralentissement de l'évolution de la myopie chez l'enfant (verres Stellest), en hausse de 24 % avec près de 12.000 points de vente ouverts aux Etats-Unis en un an. Autre succès, l'adoption accrue de verres photochromiques Transitions et correcteurs lors de l'achat d'une paire de lunettes connectées. Leur taux de pénétration atteint désormais respectivement 60 % et 40 %.

Les objectifs ont été confirmés, à savoir «une progression organique solide des ventes en 2026 et d'ici à 2030 [autour de 6 % et plus par an], et une progression du résultat opérationnel du même ordre».

De ce fait, après + 8,9 % sur neuf mois, le quatrième trimestre est anticipé stable. «L'effet de base sera très négatif, mais nous bénéficierons du déploiement des lancements issus d'un portefeuille de lunettes IA très riche», a confirmé le directeur financier. Sont notamment attendues les Meta Ray-Ban Display, avec affichage d'image virtuelle dans le verre, les Ray-Ban Meta audio sans caméra, de nouvelles Meta Glasses d'entrée de gamme ainsi que l'application Muse sur toutes les lunettes IA de la gamme aux Etats-Unis et la nouvelle génération Nuance Audio.

Nous recommandons d'acheter le titre. Après la chute de près de 50 % de l'action depuis janvier sanctionnant un emballement excessif sur les lunettes IA, les investisseurs ont salué la solidité de la croissance du groupe, alors que les craintes d'une concurrence agressive semblent infondées. La valorisation reste attrayante. Viser 215 €.