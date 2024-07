EssilorLuxottica (optique): l'activité poursuit sa progession au 1S

( AFP / GIUSEPPE CACACE )

EssilorLuxottica, numéro un mondial de l'optique, a poursuivi le rythme de progression de son activité au premier semestre, lui permettant de confirmer jeudi ses perspectives de croissance annuelle jusqu'en 2026.

Son PDG Francesco Milleri a par ailleurs confirmé, au cours d'une conférence en ligne avec des analystes, qu'il avait "été informé de la bonne intention" du géant technologique Meta (Facebook, Instagram) de prendre une participation dans EssilorLuxottica.

"Je crois que si cela se concrétise, cela fonctionnera et sera bénéfique, mais ce n'est pas vraiment nécessaire pour notre partenariat qui est solide en soi", a-t-il ajouté.

Et "si Meta souhaite devenir notre actionnaire, elle devra acheter des actions sur le marché", a précisé le dirigeant.

La semaine dernière, deux articles de presse ont évoqué un projet de prise de participation de Meta dans le champion de l'optique, avec qui il collabore depuis 2021.

A l'automne 2023, ce partenariat a abouti au lancement d'une collection de lunettes connectées Ray-Ban Meta, équipées d'une intelligence artificielle (IA).

Au premier semestre, le chiffre d'affaires d'EssilorLuxottica a augmenté de 3,4% par rapport au même semestre de 2023, à taux de change courants, pour atteindre 13,29 milliards d'euros (+5,3% à taux de change constants).

Sur le seul deuxième trimestre, les ventes ont progressé de 3,8%, à 6,955 milliards d'euros.

Les résultats "correspondent globalement aux attentes du 2e trimestre et du 1er semestre 2024", ont estimé les analystes de Bernstein dans une note.

- Perspectives à long terme confirmées -

Toutes les régions ont connu une croissance des ventes dans le haut de la fourchette à un chiffre au cours de la période, à l'exception de l'Amérique du Nord, plus lente (+1,4% sur le semestre).

"Avec une croissance du chiffre d'affaires, une expansion des marges et un flux de trésorerie record, les six derniers mois ont confirmé nos perspectives à long terme", ont déclaré Francesco Milleri et le directeur général délégué Paul du Saillant, dans un communiqué.

Ces objectifs comprennent notamment une croissance annuelle du chiffre d'affaires de l’ordre de 5% entre 2022 et 2026 à taux de change constants.

Le portefeuille de l'optique est resté le moteur de la croissance grâce aux innovations, avec notamment la nouvelle génération de verres progressifs Varilux XR Series et la gamme Stellest pour freiner la myopie, qui connaît "une croissance exponentielle", particulièrement en Chine.

"Plus d'un million d'enfants ont été équipés" avec Stellest au cours du premier semestre, a souligné Paul du Saillant lors de la conférence.

"Du côté des montures, les nouvelles licences ont commencé à contribuer à la croissance", note le groupe, qui compte plus de 20 marques sous licence, notamment Swarovski, Jimmy Choo, Diesel et Moncler.

Le groupe franco-italien possède également un portefeuille de 11 marques détenues en propre (Ray‑Ban, Oakley, Persol, Vogue Eyewear...).

Née en 2018 d'une fusion mouvementée entre le groupe français Essilor (verres) et l'italien Luxottica (montures), l'entreprise avait surpris les investisseurs la semaine dernière par l'annonce du rachat de la marque de mode Supreme à l'américain VF Corporation (Vans, Timberland, The North Face) pour 1,5 milliard de dollars.

Le cours de l'action avait alors chuté de 4,5%, avant de reprendre quelques couleurs le lendemain après parution d'informations de presse concernant une éventuelle prise de participation de Meta.

La direction a défendu la stratégie d'acquisition de Supreme en mettant l'accent sur leur "plateforme de communication unique qui s'adresse aux jeunes consommateurs".