EssilorLuxottica monte, BofA juge les risques plus qu'intégrés

(Zonebourse.com) - EssilorLuxottica grimpe en Bourse ce vendredi dans le sillage de commentaires encourageants des analystes de Bank of America, qui jugent que la valorisation actuelle du titre fait bien plus qu'intégrer les risques liés au dossier. Vers 11h15, l'action du géant de l'optique prend 3,2% à 147,5 euros, signant la 3e plus forte progression du CAC derrière Capgemini et Bureau Veritas.

Dans une note diffusée dans la matinée, la banque d'investissement juge que la prime de risque associée à la valeur reflète de manière disproportionnée la récente révision à la baisse des prévisions du consensus : là où le cours de Bourse a chuté de plus de 45% depuis le début de l'année, les estimations de bénéfice par action (BPA) n'ont en effet été réduites que de 12%, fait-elle remarquer.

Dans le même temps, les facteurs de risque tendent à s'estomper, poursuit la firme américaine, qui souligne que le conseil d'administration a récemment réaffirmé à l'unanimité son soutien à l'équipe de direction, ce qui signifie que le mandat du directeur général devrait être renouvelé lors de l'assemblée générale du printemps 2027.

Des vents contraires qui s'estompent

Concernant les questions de confidentialité, le risque réglementaire reste encore incertain, reconnaît BofA, qui relève cependant qu'une interdiction générale semble aujourd'hui peu probable, que la commercialisation de montures sans caméra constitue une solution intéressante et que la concurrence dans les lunettes IA se révèle, jusqu'à présent, peu impressionnante ou en retard.

Même s'ils abaissent leur objectif de cours de 237 à 205 euros dans le sillage de la réduction de leurs estimations de BPA, les analystes estiment que le processus de dévalorisation pourrait s'inverser à mesure que les facteurs de risque s'affaiblissent, sachant que le cours actuel n'intègre même pas, de leur point de vue, la valorisation intrinsèque de l'entreprise qu'ils estiment à 184 euros par titre.

Ils réaffirment en conséquence leur recommandation d'achat sur la valeur.

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