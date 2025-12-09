EssilorLuxottica-Meta détient "au moins 3%" des parts du groupe, selon un membre du CA

par Mathieu Rosemain

Meta META.O détient une participation d'au moins 3% dans EssilorLuxottica ESLX.PA , a déclaré mardi un membre du conseil d'administration du groupe propriétaire de la marque Ray-Ban avec laquelle le géant américain des réseaux sociaux collabore.

La participation de Meta avait déjà été rapportée par plusieurs sources, mais n'a jusque là été confirmée par aucune des deux entreprises en question.

Meta et EssilorLuxottica travaillent en étroite collaboration sur les lunettes connectées Ray-Ban Meta.

José Gonzalo, directeur exécutif de la banque d'investissement publique française Bpifrance et membre du conseil d'administration d'EssilorLuxottica, a indiqué que ce chiffre pourrait augmenter.

"Ils sont au moins à 3%", a-t-il déclaré, ajoutant qu'il était possible que ce chiffre atteigne 5%, bien qu'il se situe probablement dans la partie inférieure de cette fourchette.

"Rien ne les empêche de continuer à monter (leur participation)".

Contactés par Reuters, Meta n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire et EssilorLuxottica n'était pas disponible.

José Gonzalo a ajouté que Meta ne cherchait pas actuellement à obtenir un siège au conseil d'administration.

"Ils ne sont pas représentés au board, ils n'ont pas demandé de représentation au board", a-t-il déclaré.

(Reportage Mathieu Rosemain, avec la contribution d'Elisa Anzolin et Tassilo Hummel ; version française Coralie Lamarque, édité par Kate Entringer)