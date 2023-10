Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EssilorLuxottica:léger ralentissement de la croissance au T3 information fournie par Cercle Finance • 19/10/2023 à 18:16









(CercleFinance.com) - EssilorLuxottica publie un chiffre d'affaires de 6924 ME au titre du 3e trimestre, en hausse de 5,2% à change constants par rapport à la même période un an plus tôt (-1,6 % à taux de change courants).



La société précise que la croissance du troisième trimestre a connu 'un léger ralentissement par rapport au premier semestre', en raison d'une activité de vente au détail de lunettes de soleil plus faible.



A taux de change constants (tcc), l'activité a néanmoins progressé de 5,7% pour la division Professional Solutions et de +4,7% pour Direct to Consumer.



D'un point de vue géographique, l'activité est surtout tirée par le dynamisme de la région Asie-Pacifique avec +11,7% à tcc, par la région EMEA (+6,9% à tcc) ou encore l'Amérique latine (+6,2% à tcc).



La société rapporte que le chiffre d'affaires des neuf premiers mois de 2023 a augmenté de 7,2 % par rapport à 2022, la croissance sur 9 mois continuant à dépasser l'objectif à long terme qui est de l'ordre de 5 % par an.



' Tout au long de ce troisième trimestre, chacune des activités et régions d'EssilorLuxottica a contribué à générer une croissance solide, avec la montée en puissance des lancements récents, comme par exemple Varilux XR series et Swarovski ', ont commenté Francesco Milleri et Paul du Saillant, respectivement PrésidentDirecteur Général et Directeur Général Délégué d'EssilorLuxottica.







