Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EssilorLuxottica: lancement de la plateforme Helix information fournie par Cercle Finance • 26/09/2023 à 08:00









(CercleFinance.com) - EssilorLuxottica a fait part lundi soir du lancement de Helix, une plateforme digitale innovante 'destinée à aider les professionnels de la vue à tirer parti des technologies de dernière génération pour gérer plus efficacement leur activité'.



Grâce à cette plateforme, tous leurs besoins numériques seront adressés de manière intégrée, de la prise de rendez-vous aux commandes, en passant par les services de télé-optométrie et d'assurance complémentaire santé.



'Helix permettra ainsi de rationaliser les nombreuses technologies existantes et de réduire le poids de la charge administrative pesant aujourd'hui sur les professionnels', affirme le géant franco-italien de l'optique.



La première offre de Helix, une plateforme nouvelle génération baptisée Vision(X), sera mise à disposition des professionnels de la vue aux Etats-Unis à partir du deuxième trimestre 2024 et présentée en avant-première lors du salon Vision Expo West à Las Vegas.





Valeurs associées ESSILORLUXOTTICA Euronext Paris 0.00%