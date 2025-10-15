EssilorLuxottica,Lagardère, Pernod Ricard, Virbac... Agenda Sociétés France du jour

(AOF) - EssilorLuxottica
Le géant de l'optique publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
Le concepteur et fabricant des stations de ravitaillement en hydrogène livrera ses résultats annuels.
Lagardère
Le groupe dévoilera ses résultats annuels.
Largo
L'expert du reconditionnement de produits high-tech présentera ses résultats du premier semestre.
Maurel et Prom
La société pétrolière spécialisée dans l'extraction de pétrole et de gaz naturel dévoilera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
Le groupe de vins et spiritueux signalera son chiffre d'affaires du premier trimestre.
Prodware
Le spécialiste de la transformation digitale des ETI, grandes entreprises et administrations diffusera ses résultats du premier semestre.
Sartorius
Le partenaire de premier plan de l'industrie pharmaceutique publiera ses résultats du troisième trimestre.
Showroomprive.com
Le groupe spécialisé dans la vente événementielle annoncera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
Stef
Le spécialiste des services de transport et de logistique dédié aux produits alimentaires sous température contrôlée dévoilera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
Le spécialiste de la santé animale rendra compte de son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
