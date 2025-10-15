 Aller au contenu principal
EssilorLuxottica,Lagardère, Pernod Ricard, Virbac... Agenda Sociétés France du jour -
information fournie par AOF 15/10/2025 à 18:07

(AOF) - EssilorLuxottica

Le géant de l'optique publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

HRS

Le concepteur et fabricant des stations de ravitaillement en hydrogène livrera ses résultats annuels.

Lagardère

Le groupe dévoilera ses résultats annuels.

Largo

L'expert du reconditionnement de produits high-tech présentera ses résultats du premier semestre.

Maurel et Prom

La société pétrolière spécialisée dans l'extraction de pétrole et de gaz naturel dévoilera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Pernod Ricard

Le groupe de vins et spiritueux signalera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Prodware

Le spécialiste de la transformation digitale des ETI, grandes entreprises et administrations diffusera ses résultats du premier semestre.

Sartorius

Le partenaire de premier plan de l'industrie pharmaceutique publiera ses résultats du troisième trimestre.

Showroomprive.com

Le groupe spécialisé dans la vente événementielle annoncera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Stef

Le spécialiste des services de transport et de logistique dédié aux produits alimentaires sous température contrôlée dévoilera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Virbac

Le spécialiste de la santé animale rendra compte de son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Valeurs associées

ESSILORLUXOTTICA
270,200 EUR Euronext Paris 0,00%
HRS (HYDROGEN REFUELING SOL.)
3,030 EUR Euronext Paris 0,00%
LAGARDERE SA
18,700 EUR Euronext Paris 0,00%
LARGO
2,180 EUR Euronext Paris 0,00%
MAUREL & PROM
4,748 EUR Euronext Paris 0,00%
PERNOD RICARD
83,380 EUR Euronext Paris 0,00%
PRODWARE
13,4000 EUR Euronext Paris 0,00%
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
185,950 EUR Euronext Paris 0,00%
SHOWROOMPRIVE
0,4500 EUR Euronext Paris 0,00%
STEF
121,200 EUR Euronext Paris 0,00%
VIRBAC
308,000 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

