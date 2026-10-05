CONTEXTE MOYEN TERME
La tendance est baissière. Le mouvement se poursuit. Le prochain objectif est à 124,58 €, puis 76,32 €. Le franchissement de 188,40 € remettrait en cause la suite de la baisse.
PREVISION COURT TERME
La tendance de fond est clairement orientée à la baisse. Le MACD est négatif, il confirme cette tendance. La reprise est une consolidation qui va buter sur 152,25 € prochainement. Le prochain objectif est à 134,00 €, puis 126,88 €. Le franchissement de 164,50 € remettrait en cause la suite de la baisse.
|Dernier cours :
|142.8
|Support :
|134 / 126.88
|Resistance :
|152.25 / 164.5
|Opinion court terme :
|negative
|Opinion moyen terme :
|negative
ESSILORLUXOTTICA : La tendance de fond est clairement orientée à la baisse
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