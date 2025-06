EssilorLuxottica, Imerys, Vallourec...les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris

(AOF) - EssilorLuxottica

EssilorLuxottica a annoncé la signature d'un accord en vue d'acquérir l'une des principales chaines d'optique en Malaisie, qui opère 90 magasins sous les bannières A-Look, Seen et OWL. Avec l'acquisition de ces chaines omnicanales et multimarques renommées, EssilorLuxottica vise à compléter son empreinte en Malaisie, où le groupe est présent de longue date au travers de ses activités de vente aux professionnels de la vue et de vente directe aux consommateurs. La transaction devrait être finalisée d'ici fin juin 2025, sous réserve des conditions usuelles de clôture.

Groupe Bastide

Baywater, filiale à 100% du groupe Bastide, a consolidé sa position de leader au Royaume-Uni en remportant l’appel d’offres pour fournir l’équipement et assurer le suivi des patients en oxygénothérapie dans la région de Londres. Ce contrat, d’une durée initiale de 7 ans, avec une possibilité d’extension à 10 ans, représente un chiffre d’affaires d’environ 6,5 millions d’euros en année pleine. Sa mise en œuvre est prévue avant la fin de l’année 2025.

HDF Energy

HDF Energy (Hydrogène de France) a signé un protocole d'accord majeur avec Southern Power Corporation (EVNSPC), à l'Ambassade de France à Hanoï le 27 mai dernier. Southern Power Corporation est une filiale de l'opérateur national d'électricité Vietnam Electricity (EVN). Ce partenariat porte sur le développement de cinq centrales Renewstable, pour un investissement total de 500 millions d'euros, dans les communautés insulaires et isolées des îles en mer de Chine, au sud du Vietnam, encore largement tributaires de générateurs diesel polluants.

Imerys

Dans le cadre de la mise en oeuvre du programme de rachat d’actions d’Imerys en vigueur, tel que publié par la société le 26 mars 2025 et tel qu’autorisé par l’assemblée générale du 13 mai 2025, Imerys a conclu, le 4 juin 2025, un mandat d’acquisition de titres avec un prestataire de services d’investissement (PSI). Aux termes de ce mandat, une certaine quantité d’actions de la société seront acquises, dans la limite de 12 775 000 d’euros, à un prix ne pouvant excéder le prix fixé par l’Assemblée Générale de la société, sur une période se terminant au plus tard le 31 octobre 2025.

Lagardère

Lagardère a lancé avec succès une émission obligataire d’un montant total de 500 millions d’euros à échéance 5 ans, avec un coupon annuel de 4,75%. Le groupe de distribution et d’édition précise que le produit de cette émission est destiné à ses besoins généraux, en ce compris le remboursement d’une facilité bancaire relais mise en place lors du refinancement réalisé en juin 2024. Elle permettra à Lagardère SA d’allonger la maturité moyenne de son endettement.

LDC

LDC annonce l'officialisation de sa stratégie Climat & Biodiversité 2030. Dans le cadre de l'évolution de sa politique de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE), intitulée "agir avec nos territoires", le Groupe LDC présente sa stratégie d'atténuation et d'adaptation face au changement climatique et à la perte de biodiversité. La stratégie consiste, à la fois à atténuer les émissions de carbone de ses opérations propres et de sa chaîne de valeur, et à s'adapter pour rester résilient face aux évolutions climatiques et à la perte de biodiversité.

Omer-Decugis & Cie

Omer-Decugis & Cie a annoncé l’extension de près de 30 000 tonnes de ses capacités de mûrissage, ce qui représente une hausse de 21%. Le spécialiste des fruits et légumes frais et exotiques vient d’acquérir 16 chambres de mûrissage à Rungis sur un site exploité par Primever. Après leur mise en conformité avec les exigences du groupe, ces chambres seront opérationnelles dès la mi-juillet. En outre, le site de Sorgues va passer de 12 à 19 chambres à partir du début du mois de septembre.

Planisware

Planisware, leader de l’édition de logiciels SaaS B2B dans le secteur en forte croissance de la Project Economy ("l’Economie de Projet"), poursuit son développement international avec l’ouverture d’un nouveau bureau en Belgique. Présent depuis plusieurs années dans la région Benelux avec des clients de référence tels que Galapagos, KLM, Philips, ou encore Engie, Planisware consolide aujourd’hui son positionnement sur ce marché stratégique en forte croissance. Le groupe y a enregistré une forte progression de son chiffre d'affaires, multiplié par deux au cours des quatre dernières années.

Vallourec

Vallourec annonce la qualification officielle de Delphy, sa solution de stockage vertical d’hydrogène gazeux, par DNV. Première mondiale, Delphy permet de stocker de 1 à 100 tonnes d’hydrogène dans des conditions de sécurité maximale. Grâce à une faible emprise au sol, ce dispositif vertical, jusqu’à 100 mètres de profondeur, répond au défi des environnements industriels complexes et exigeants. Il s’adresse aussi bien aux producteurs d’hydrogène vert qu’aux industriels comme les producteurs de carburants de synthèse (e-SAF, e-methanol) et d'ammoniac vert, les aciéries ou les raffineries.