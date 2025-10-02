EssilorLuxottica finalise l'achat du groupe de cliniques ophtalmiques Optegra

information fournie par Boursorama avec AFP • 02/10/2025 à 08:04

( AFP / PATRICK T. FALLON )

Le numéro un mondial de l'optique EssilorLuxottica a annoncé mercredi dans un communiqué la finalisation de l'acquisition du groupe britannique de cliniques ophtalmiques Optegra, auprès du fonds d'investissement MidEuropa.

"Avec les marques Optegra, Lexum et Iris, Optegra est une plateforme ophtalmologique en pleine croissance et pleinement intégrée", indique EssilorLuxottica.

Elle exploite "un vaste réseau de plus de 70 hôpitaux ophtalmologiques et centres de diagnostic sur cinq marchés européens clés", poursuit le groupe franco-italien, citant le Royaume-Uni, la République tchèque, la Pologne, la Slovaquie et les Pays-Bas.

Cette acquisition, annoncée en mai, représente une "étape importante dans la stratégie du groupe" pour "faciliter l'accès au parcours patient le plus personnalisé et le plus fluide possible", souligne la multinationale.

L'opération a été avalisée par toutes les autorités compétentes chargées de la concurrence.