 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 037,37
+0,88%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

EssilorLuxottica finalise de l'acquisition d'Optegra
information fournie par Zonebourse 02/10/2025 à 08:10

EssilorLuxottica fait part de la finalisation de l'acquisition d'Optegra, 'plateforme d'ophtalmologie à forte croissance et hautement intégrée', auprès de MidEuropa, cette opération ayant été autorisée par les autorités de concurrences compétentes.

Avec les marques Optegra, Lexum et Iris, Optegra opère un vaste réseau de plus de 70 hôpitaux ophtalmologiques et centres de diagnostic dans cinq marchés européens clés : le Royaume-Uni, la République tchèque, la Pologne, la Slovaquie et les Pays-Bas.

Très complémentaire avec le portefeuille med-tech d'EssilorLuxottica, cette acquisition marque une étape importante dans sa stratégie visant à améliorer les solutions de santé visuelle et à faciliter l'accès à un parcours patient des plus personnalisés et fluides.

Valeurs associées

ESSILORLUXOTTICA
276,9000 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le président américain Donald Trump s’exprime aux côtés du sénateur républicain Tim Scott (à gauche) et du président de la Réserve fédérale Jerome Powell, lors d’une visite du chantier de rénovation du siège de la Fed, estimé à 2,5 milliards de dollars, le 24 juillet 2025 à Washington. L’administration Trump a critiqué le coût des travaux ainsi que la gestion de Jerome Powell. (crédit : Chip Somodevilla/Getty Images/AFP)
    Les pressions de Donald Trump sur la Fed annoncent-elles la fin du dollar ?
    information fournie par The Conversation 02.10.2025 09:20 

    Le président des États-Unis Donald Trump, multiplie les critiques contre la banque centrale, Federal Reserve, trop timorée à ses yeux. Derrière d'évidents conflits d'intérêt à court terme, Trump pourrait bien remettre en cause la crédibilité de la Fed, un des piliers ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Les Bourses européennes ouvrent en nette hausse
    information fournie par AFP 02.10.2025 09:13 

    Les Bourses européennes ont ouvert en nette hausse jeudi, au lendemain de records à Wall Street, dans un marché porté par la perspective de baisses de taux de la banque centrale américaine (Fed). Dans les premiers échanges, la Bourse de Paris grimpait de 0,92%, ... Lire la suite

  • Le quartier d'affaires de La Défense. ( POOL / LUDOVIC MARIN )
    PIB : le nombre d'heures travaillées n'a pas de lien significatif avec la croissance, selon des économistes
    information fournie par Boursorama avec Media Services 02.10.2025 08:56 

    D'une manière générale, on travaille moins d'heures dans les pays les plus riches et dans ceux les plus pauvres, mais davantage dans les pays émergents, selon les auteurs de l'étude. La croissance du PIB d'un pays n'est pas "significativement" liée à l'augmentation ... Lire la suite

  • ELIOR : Le mouvement reste haussier
    ELIOR : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 02.10.2025 08:53 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank