EssilorLuxottica: extension du partenariat avec Meta

(CercleFinance.com) - EssilorLuxottica annonce étendre son partenariat avec Meta Platforms, via un nouvel accord de long terme qui prévoit une collaboration jusqu'au cours de la prochaine décennie pour développer plusieurs générations de lunettes intelligentes.



Les deux groupes collaborent depuis 2019 et ont donné naissance à deux générations de lunettes intelligentes sous la marque Ray-Ban qui 'ont levé les freins à l'adoption de ces produits et ont redéfini le potentiel des 'wearables' dans la vie des consommateurs'.



Devenues un produit grand public, ces lunettes suscitent une forte demande dans les pays où elles sont disponibles, dont les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, l'Australie et de nombreux pays européens, dont la France, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne.





