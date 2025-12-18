EssilorLuxottica et Burberry renouvellent leur accord de licence

(AOF) - EssilorLuxottica et Burberry ont annoncé le renouvellement de leur accord de licence pour la conception, la production et la distribution mondiale de lunettes sous la marque Burberry. L’accord en vigueur, venant à échéance le 31 décembre 2025, a été prolongé jusqu’au 31 décembre 2035. "S'appuyant sur une culture partagée de créativité, de savoir-faire et d'innovation, ce renouvellement vient renforcer le partenariat durable et fructueux qui lie les deux sociétés depuis 2006", a déclaré le lunettier franco-italien.

"Nous sommes ravis de prolonger notre partenariat avec Burberry, une aventure créative qui donne vie, depuis deux décennies, à des collections incarnant l'élégance intemporelle de Burberry et son héritage britannique unique. Alors que nous ouvrons un nouveau chapitre dans la création de lunettes de marque Burberry, EssilorLuxottica est heureux de renforcer sa collaboration avec l'une des maisons de luxe les plus admirées au monde", a commenté Francesco Milleri, président-directeur général d'EssilorLuxottica.