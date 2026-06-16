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EssilorLuxottica et Applied Materials s'allient pour les lunettes intelligentes
information fournie par Zonebourse 16/06/2026 à 20:51

EssilorLuxottica a annoncé un partenariat de long terme avec Applied Materials afin d'accélérer le développement de lunettes connectées intégrant l'intelligence artificielle et de dispositifs de réalité augmentée. Les deux groupes entendent collaborer sur des technologies optiques avancées et des solutions d'affichage destinées à favoriser la commercialisation à grande échelle de cette nouvelle génération d'appareils. L'accord vise à renforcer les capacités de recherche et développement dans un marché considéré comme stratégique pour l'avenir de l'informatique personnelle.

Le fabricant franco-italien bénéficie déjà d'une position solide dans ce secteur grâce à son partenariat avec Meta, avec lequel il commercialise notamment les lunettes Ray-Ban Meta et Oakley Meta. En 2025, les deux entreprises ont lancé leur premier modèle doté d'un affichage intégré, baptisé Ray-Ban Meta Display. Ces appareils combinent caméra, microphone, haut-parleurs et assistant vocal capable d'interagir avec l'utilisateur et d'analyser son environnement.

La collaboration avec Applied Materials doit permettre de franchir une nouvelle étape vers la réalité augmentée, une technologie plus complexe qui superpose des éléments numériques au champ de vision réel. Le groupe américain apportera son expertise dans les procédés de fabrication avancés utilisés pour les semi-conducteurs et les écrans de nouvelle génération. Ce partenariat illustre l'intensification de la concurrence autour des lunettes intelligentes, alors que de nombreux acteurs technologiques cherchent à préparer l'après-smartphone.

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