EssilorLuxottica et Applied Materials s'allient

Les deux sociétés ont dévoilé un accord de développement conjoint à long terme visant à accélérer la commercialisation des futures générations de systèmes optiques intelligents pour la réalité augmentée et les lunettes intelligentes avec IA intégrée.

Dans le détail, cette collaboration va permettre d'associer le leadership mondial d'EssilorLuxottica dans les verres, les montures et les lunettes intelligentes, avec l'expertise d'Applied Materials en ingénierie des matériaux et technologies de guides d'ondes. Le but est de développer des plateformes optiques permettant de proposer des expériences visuelles basées sur des solutions légères et performantes pour la prochaine ère des wearables.

Selon le communiqué de presse : "les deux entreprises collaboreront sur la recherche et le développement de technologies optiques avancées, notamment des guides d'ondes, des systèmes de modulateurs optiques actifs et des innovations en matériaux, qui seront utilisés pour les verres intelligents et les expériences de réalité augmentée de demain. Les guides d'ondes sont fondamentaux pour les dispositifs de réalité augmentée, fournissant le système optique qui injecte les images projetées pour être couplées, guidées et émises par une optique transparente tout en maintenant la visibilité du monde réel".